Lucrarile de modernizare a sistemului de acces in 41 de statii de metrou vor incepe la sfarsitul lunii martie si se vor desfasura in cinci etape. Astfel, vor fi inlocuiti turnichetii cu porti batante ce faciliteaza accesul calatorilor la metrou si evacuarea rapida in cazul unor situatii de urgenta, conform News.ro.

Potrivit Metrorex, dupa implementarea noilor porti batante in toate statiile de metrou, acestea vor fi dotate, pe langa sistemul de citire a benzii magnetice pentru cartele, si cu un sistem de citire a cardurilor contactless.

De asemenea, Metrorex va achizitiona 139 de automate de vandut cartele prevazute sa dea rest si sa functioneze cu sistem POS.

"Lucrarile de executie pentru modernizarea sistemului de control acces vor incepe la sfarsitul acestei luni. Acestea vor fi executate treptat, pentru fiecare acces in parte, si vor fi corelate in functie de fluxurile de pasageri. In cadrul proiectului de modernizare a sistemului de control acces, s-a avut in vedere sa nu se execute lucrari simultan in doua statii invecinate”, transmite Metrorex.

Reprezentantii precizeaza ca, in cazul statiilor de metrou cu mai multe intrari, lucrarile se vor face treptat, inchizand cate un singur acces pana la finalizare, apoi se va trece la alt acces.

In ceea ce priveste statiile cu un singur acces, respectiv Pantelimon, Aparatorii Patriei, Costin Georgian, Pipera, Aurel Vlaicu, Dimitrie Leonida, Tineretului, Basarab si Constantin Brancoveanu, acestea vor fi inchise pentru cel mult o saptamana, lucrarile urmand sa se desfasoare in vara acestui an, precizeaza Metrorex.

Proiectul de modernizare a sistemului de control - acces este finantat din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si este in valoare de 149,7 milioane de lei, fara TVA.