Compania romaneasca GreenWEEE International isi dubleaza capacitatea de tratarea a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la 100.000 tone pe an, prin inaugurarea unei noi fabrici, conform unui comunicat de presa emis de companie.

Prezenta la Buzau din anul 2009 si membra a grupului integrat de reciclare Green Group, compania investeste 3,5 milioane de euro in a doua fabrica de tratare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, situata in judetul Cluj. De asemenea, fabrica din Buzau va beneficia in prima jumatate a anului 2018 de o investitie in valoare de 5 milioane de euro, constand in modernizarea si marirea capacitatii de productie si achizitia primei linii tehnologice pentru reciclarea echipamentelor LCD din Romania.

Conform planului, noua fabrica isi va incepe activitatea in luna iunie a anului 2017 si va beneficia de cele mai avansate tehnologii in reciclarea echipamentelor electrice si electronice, avand o capacitate de procesare de 25.000 tone pe an. Va dispune de linii tehnologice pentru tratarea frigiderelor, a masinilor de spalat, a echipamentelor IT&C, precum si a altor echipamente electrice si electronice. Fabrica va avea activitate permanenta, iar in urmatorii trei ani va crea aproximativ 80 de locuri de munca.

„Piata de electronice este in continua dezvoltare si investitiile actuale au fost un pas necesar atat pentru marirea capacitatilor de reciclare proportional cu cantitatile puse pe piata, cat si pentru achizitia de noi linii de procesare. Urmare a investitiilor, GreenWEEE are acum capacitatea de a recicla toata cantitatea de DEEE pe care Romania este obligata sa o realizeze ca tinta de colectare, prin OUG 5/2015, in urma transpunerii Directivei 2012/19/UE”, a declarat Marius Costache, Director Executiv GreenWEEE.

La fabricile GreenWEEE ajung pentru reciclare echipamente frigorifice si de aer conditionat, aparate electrocasnice de mici si mari dimensiuni, unelte electrice sau echipamente informatice si de telecomunicatii, dar si baterii, fiind singurul reciclator de baterii din Europa de Sud-Est. Deseurile provin de pe piata locala, de la operatori economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii producatorului, prin colectare de la persoane fizice, cat si prin contracte cu mari producatori sau retaileri de electronice.

Compania a investit in propria infrastructura pentru recuperarea deseurilor, SIGUREC. Astazi, exista in Romania 161 de locatii fixe si mobile SIGUREC unde pot fi predate toate tipurile de echipamente electronice, pe baza de recompensa.

DEEE-urile sunt alcatuite din materiale care se degradeaza in mii de ani, continand inclusiv substantele toxice. De cele mai multe ori riscurile pentru sanatate si mediu inconjurator deriva din felul gresit in care aceste deseuri sunt gestionate dupa terminarea ciclului lor de viata. In urma procesarii in fabrica, agentii poluanti sunt indepartati in mediu controlat, iar materialele reciclabile sunt introduse in circuitul economic, transformandu-se in produse noi.

Compania GreenWEEE este singura unitate din Romania si una din putinele din Europa cu licenta de operare WEEELABEX, pentru fluxurile de lucru de echipamente cu schimbare de temperatura, a echipamentelor de mari dimensiuni, echipamentelor mixte si tuburilor catodice.

Standardul WEEELABEX(www.weeelabex.org) este un certificat european ce stabileste un set de reguli privind colectarea, logistica si tratarea deseurilor de echipamente electrice si electronice. Certificarea WEEELABEX garanteaza ca toate deseurile de echipamentele electrice si electronice care ajung in fabrica GreenWEEE sunt prelucrate in conformitate cu cerintele legale in vigoare.

GreenWEEE face parte din parcul integrat de reciclare Green Group, prezent de 15 ani pe piata din Romania, alaturi de: GreenTech (cel mai mare procesator european pentru deseuri PET), GreenFiber International (lider european in productia de fibra sintetica), GreenLamp Reciclare (singura fabrica din Romania care recicleaza echipamente de iluminat), GreenGlass Recycling (cea mai mare fabrica de procesare a deseurilor de sticla) si Total Waste Management (furnizor integrat de servicii de management al deseurilor si operatorul proiectului de colectare inteligenta, SIGUREC).