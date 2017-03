Compania de telefonie mobila Vodafone Group lanseaza programul ReConnect in toate cele 26 de tari in care opereaza, inclusiv in Romania, pentru a recruta in urmatorii trei ani 1.000 de femei care au renuntat la munca timp de mai multi ani pentru a se ocupa de familie si doresc sa revina pe piata muncii, a anuntat miercuri compania.

Programul ReConnect are ca obiectiv recrutarea a 1.000 de angajati de-a lungul a trei ani, dintre care in jur de 500 de femei aflate intr-o pauza in cariera vor fi angajate pentru functii de conducere, reprezentand 10% din totalul recrutarilor externe pentru pozitii de management in Vodafone de-a lungul perioadei mentionate, conform News.ro.

In plus, Vodafone va recruta pana la 500 de femei care au facut o pauza in cariera pentru roluri in care acestea vor interactiona direct cu clientii.

O cercetarea economica efectuata de KPMG la cererea Vodafone indica faptul ca, la nivel mondial, exista in jur de 96 de milioane de femei calificate, cu varste intre 30 si 54 de ani, aflate intr-o pauza in cariera, dintre care 55 de milioane au avut pozitii de conducere de nivel mediu si superior.

Programul ReConnect va include activitati de recrutare si de informare a femeilor care si-au intrerupt temporar cariera, programe de pregatire pentru redobandirea si imbunatatirea abilitatilor profesionale pentru a ajuta femeile sa reintre in campul muncii, programe pentru managerii care recruteaza, pentru a-i ajuta pe acestia sa constientizeze si sa depaseasca prejudecatile pe care le-ar putea avea.

Vodafone Romania aniverseaza in acest an 20 de ani de prezenta pe piata din Romania. Veniturile din servicii de comunicatii ale Vodafone Romania au atins 178,7 milioane euro in al treilea trimestru al anului fiscal 2016-2017, incheiat la 31 decembrie 2016, in crestere cu 2,8% fata de perioada similara a anului precedent.

Principalii competitori ai Vodafone sunt Orange si Telekom.

Sursa foto: Anton Gvozdikov / shutterstock.com