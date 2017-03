“Totul a inceput in 2014. Eram si inca mai sunt pasionat de pescuit. Am tot cautat prin Bucuresti niste huse. Am vorbit cu un pielar si am facut rost de piele, de niste ace, ata si m-am dus acasa si am facut o husa aproape de ce imi doream. Dupa care Alexandra (co-fondator Nastureii n.red) m-a rugat sa ii realizez o geanta pentru bicicleta si am stat o saptamana, am studiat, am cautat pe Internet idei. Eu sunt inginer geolog la baza, deci nu aveam nicio legatura cu aceasta activitate. Una din colegele ei a observat-o si si-a dorit si ea una la fel. Si asa au inceput lucrurile. Un an de zile am cautat materiale de calitate”, a spus Vasile Balan, co-fondator Nastureii, in emisiunea Profesionistii in Retail.

In primul an de functionare, investitia s-a ridicat la 3.500 de euro, bani alocati consumabilelor, instrumentelor utilizate in productie, accesoriilor metalice. Pe aceasta zona, antreprenorii colaboreaza cu doua depozite de piele, furnizorii fiind localizati in principal in Bucuresti.

“Mergem foarte mult pe personalizare, clientii vor produse cu elemente unice. La inceput comandau huse pentru telefon, tocuri de pix, de ochelari, iar acum gentile au devenit pionul principal. Vor desene personalizate, un maner mai sigur, o fermoar dublat. Si sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru asta”, a punctat si Alexandra Mihalcea.

In medie, costul unei genti este de 320 de lei, in timp ce bratarile din piele costa intre 80 si 120 de lei, iar un semn de carte 10 lei.

“In momentul asta facem 1-2 produse pe zi. O geanta dureaza cam doua zile daca ai sablonul pregatit, daca o concepem de la zero dureaza chiar si o saptamana”, a adaugat Vasile Balan.