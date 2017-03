La finalul lunii februarie, 120 de companii, fiecare cu active de peste un milion de euro, aveau deja cereri de insolventa pe rolul instantelor. Numarul cumulat al angajatilor acestor societati se ridica la 20.000, iar cifrele lor de afaceri insumeaza peste 1,5 miliarde de euro. Dintre acestea, majoritatea activeaza in industrie, arata o analiza CITR.

Acest domeniu ar detine in prezent 54% dintre activele imobilizate ale celor 120 de companii, 48% din numarul lor total de angajati si un sfert din cifra de afaceri cumulata. "Starea acestui sector e puternic influentata de piata producatorilor de energie alternativa, care e in continuare in dificultate; gradul ei de vulnerabilitate e strans legat de reglementarile legislative si de cotele de acordare a certificatelor verzi", spune Andreea Cionca-Anghelof, asociat coordonator al societatii CITR.

Un semnal de alarma vine si dinspre sectorul constructiilor, potrivit CITR. Dintre cele 120 de societati cu cereri de insolventa pe rol, constructiile inseamna 15% din activele imobilizate ale acestora, 38% din cifra de afaceri cumulata si 15% din numarul total al angajatilor.

Si sectorul bancar se confrunta cu dificultati, din cauza mai multor factori: aglomerarea din piata, tipurile de operatiuni similare pe care le ofera si, in ce priveste majoritatea acestora, cotele de piata prea reduse pentru a fi rentabile la un nivel competitiv. In timp ce bancile puternice isi vor continua consolidarea, in special prin fuziuni si achizitii, cele care nu pot implementa aceasta solutie si nici nu pot sustine continuarea activitatii pot recurge la formula transferului de active si falimentul partii reziduale, la rezolutia bancara sau, in ultima instanta, la insolventa bancara, apreciaza CITR.

Toate aceste solutii se incadreaza in cerintele de reglementare specifice sectorului. Analistii CITR nu se asteapta la esecul solutiilor controlate, datorita interesului ridicat al investitorilor fata de acest sector. In ultima instanta, mandatul de interventie al reglementatorului este puternic, iar resursele sale sunt solide. Cu toate acestea, nu se poate exclude scenariul unui esec major de guvernanta corporativa la nivelul unor banci, in special in cazul unor evolutii economice nationale dramatice in tara de origine a actionarului.

Cat despre companiile de stat, specialistii CITR estimeaza ca isi vor creste gradul de vulnerabilitate in 2017. Din anul 2012, peste o suta de manageri privati au incercat rentabilizarea si eficientizarea marilor societati aflate in proprietatea statului, asa cum fusese convenit cu Fondul Monetar International inca din 2011. Dupa esecul acestui tip de administrare si pe fondul acumularii de datorii, CITR puncteaza ca insolventa acestor companii de stat nu e mai o optiune, ci o stare de fapt.

Aceasta tendinta s-a evidentiat inca de la inceputul anului trecut, odata cu intrarea in insolventa a CET Govora, urmata de deschiderea procedurii de insolventa a RADET si ELCEN in cea de-a doua jumatate a lui 2016.

Fata de 2016, numarul insolventelor ramane in scadere, dar companiile cu impact asupra economiei continua sa se confrunte cu dificultati financiare. "De exemplu, 500 de astfel de societati au la ora actuala un grad de indatorare de peste 100% si pierderi cumulate de aproximativ 200 de milioane de euro. Avand in vedere ca totalul activelor acestora ajunge la doua miliarde de euro, cifra de afaceri cumulata, la un miliard de euro, iar numarul de angajati depaseste 9.300, impactul lor asupra economiei locale ramane semnificativ" completeaza Andreea Cionca-Anghelof, asociat coordonator CITR.

Anul trecut, 8.371 de societati au intrat in insolventa in Romania. Dintre acestea, 205 au fost societati de impact, cu active imobilizate de peste un milion de euro, o cifra de afaceri cumulata de 2,2 miliarde de euro si aproximativ 30.000 de angajati. Cea mai mare pondere in cadrul activelor imobilizate a societatilor de impact au avut-o industria (46%) si serviciile (24%). In ce priveste procentajul din cifra de afaceri cumulata a celor 205 de companii, industria si serviciile detin cate 31%, fiind urmate de agricultura cu 21%, comert cu 12%, constructii si real estate cu 5%.

In 2016, potrivit specialistilor in analiza ai CITR, principalele cauze comune ale insolventei au fost deficientele de management intern, in special privind masurile de restructurare, identificate si implementate precar sau prea tarziu. In plus, s-a evidentiat si dependenta societatilor de un numar restrans de clienti si neincasarea creantelor de la acestia, dependenta companiilor de contractele cu unitatile bugetare – alocari bugetare reduse pentru lucrari noi si pentru lucrari deja contractate si diminuarea semnificativa a veniturilor, necorelata cu reducerea in aceeasi proportie a costurilor.

Sursa foto: RomarioIen / Shutterstock