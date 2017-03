Alexandra Mihalcea si Vasile Balan au facut primii pasi in antreprenoriat in urma cu trei ani, insa oficial afacerea a fost inregistrata in luna februarie cand cei doi au inregistrat firma la Registrul Comertului. In emisiunea Profesionisitii in Retail antreprenorii au detaliat traseul pe care l-au parcurs in a pune pe picioare o afacere cu accesorii din piele sub brandul Nastureii.

Ideea Nastureilor a aparut in urma cu trei ani dintr-o necesitate. Vasile Balan, de profesie inginer geolog, cauta prin Bucuresti o husa din piele pentru unditele sale. Nu a gasit si a decis astfel sa o realizeze singur. A facut rost de piele, ata si ace si rezultatul a fost apropiat de ce si-a dorit. Principalul impediment a fost insa, la inceput, lipsa timpului.

“La inceput ne-am lovit de lipsa de timp, Vasile era plecat de acasa o luna, o luna statea acasa. Cand era plecat mai primeam idei de produse si nu aveam cum sa le punem in practica. Vasile nu mai lucreaza, eu sunt corporatista cu norma intreaga, in domeniul financiar, ma ocup in paralel cu partea de promovare si marketing, discut cu clientii”, a povestit Alexandra Mihalcea.

In primul an de functionare, investitia s-a ridicat la 3.500 de euro, bani alocati consumabilelor, instrumentelor utilizate in productie, accesoriilor metalice. Pe aceasta zona, antreprenorii colaboreaza cu doua depozite de piele, furnizorii fiind localizati in principal in Bucuresti.

In ceea ce priveste investitia initiala pentru lansarea unui SRL, costul total aproximativ s-a ridicat la 3.000 de lei, distribuiti astfel: inregistrarea la Registrul Comertului – 250 lei, casa de marcat si fiscalizare – 650 lei, documente notarile si contabil – 500 lei, materiale consumabile pentru prima luna de functionare – 1.500 lei.

Pentru acest an principalele obiective sunt lansarea site-ului Nastureii, respectiv gasirea unui spatiu pentru atelierul propriu, in conditiile in care in acest moment produsele sunt realizate de cei doi antreprenori in locuinta lor. Pe viitor, cei doi isi propun sa mai angajeze o persoana care sa se ocupe cu aspectele logistice ale afacerii.

Principalul canal de promovare este social media, prin intermediul Facebook si Instagram. Cele mai multe comenzi vin din Bucuresti, dar exista interes si din afara tarii. In medie, costul unei genti este de 320 de lei, in timp ce bratarile din piele costa intre 80 si 120 de lei, iar un semn de carte 10 lei.

“Mergem foarte mult pe personalizare, vor produse cu elemente unice. La inceput comandau huse pentru telefon, tocuri de pix, de ochelari, iar acum gentile au devenit pionul principal. Vor desene personalizate, un maner mai sigur, o fermoar dublat. Si sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru asta”, a mai spus Alexandra.

Pe de alta parte, Vasile crede ca romanii sunt inca in etapa in care “se educa pentru produsele hand-made”.

“Romanul inca este reticent. Facand o comparatie intre o geanta din mall si una de la un pielar, cea din urma imbatraneste mai frumos cu timpul, pe cand cea din mall nu o mai porti dupa 2 ani”, considera acesta.