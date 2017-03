Spartan a redeschis restaurantul stradal din Arad, dupa o investitie de peste 30.000 de euro in modernizarea decorului si suplimentarea numarului de locuri, de la 40, la 55. Unitatea este detinuta de Olivian Mitaru, francizat Spartan care a mai deschis trei restaurante, doua in Arad si unul in Ramnicu Valcea, si are in plan extinderea in zona Transilvaniei.

Inspirat din stilul antic grecesc, interiorul restaurantului Spartan a fost reamenajat cu materiale precum marmura, placi de granit si lemn.

Acest restaurant este prima unitate Spartan din Arad, are 13 angajati si a fost inaugurata de Olivian Mitaru pe 3 iulie 2015. Ulterior, omul de afaceri a deschis un restaurant si in centrul comercial Atrium din Arad si inca unul in River Plaza, in Ramnicu Valcea. Cifra de vanzari inregistrata in 2016 de unitatea redeschisa ieri a fost de 480.000 de euro. In cadrul acestui restaurant sunt angajate 13 persoane.

In afara de cele trei restaurante deschise, doua in Arad si unul in Ramnicu Valcea, Olivian Mitaru are in plan si inaugurarea celei de-a patra unitati, in toamna, in Shopping City Ramnicu Valcea, centru comercial dezvoltat de NEPI. Alte planuri de extindere vizeaza zona Transilvaniei, in special Aradul, piata pe care deja o cunoaste foarte bine si Oradea.

S.C. Oli&Oli Food S.R.L., infiintata in anul 2015, este detinuta de Olivian Mitaru, a primit francize pentru restaurantele din Arad si Ramnicu Valcea si are 45 de angajati si o cifra de afaceri de circa 1 milion de euro in 2016.

