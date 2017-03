Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va sustine expansiunea retelei de supermarket-uri Profi, printr-o investitie de capital de 25 milioane de euro in compania care detine lantul de retail, Profi Rom Food, a anuntat banca.

Profi detine 523 de magazine in peste 272 localitati din Romania, fiind cea mai extinsa retea de retail din tara. Finantarea BERD va sprijini extinderea retelei de magazine, in special in orasele mai mici din tara, scrie News.ro.

Mid Europa Partners, un fond de investitii, axat pe Europa Centrala si de Sud-Est, a achizitionat integral actiunile Profi Rom Food de la Polish Enterprise Fund VI, in noiembrie 2016, pentru suma de 533 milioane euro.

“Cu ajutorul nostru Profi va deschide sute de magazine noi, atat in localitatile mari, cat si in cele mici din Romania, oferind clientilor posibilitatea de a cumpara produse alimentare la preturi accesibile si ajutand economia locala prin crearea de noi locuri de munca. De aceasta extindere vor beneficia nu doar clientii, ci si producatorii locali, care vor avea mai multe optiuni de a isi vinde produsele”, a declarat director regional pentru Romania si Bulgaria, Matteo Patrone.

Aceasta noua finantare vine ca o continuare a celei precedente, in valoare de 25 milioane euro, reprezentand un imprumut BERD pentru sprijinirea cresterii companiei prin imbunatatirea competitivitatii.

"Suntem incantati ca BERD se alatura Mid Europa in actionariatul Profi si credem ca know-how-ul BERD in dezvoltarea sectorului privat din Europa Centrala si de Sud-Est ne va ajuta in proiectele noastre viitoare", a declarat directorul general al Profi Rom Food, Daniel Cirstea.

BERD este unul dintre cei mai mari investitori institutionali din Romania. Banca a investit pana in prezent peste 7,3 miliarde de euro in 384 proiecte si a mobilizat peste 14 miliarde de euro din alte surse de finantare.