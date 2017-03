Compania belgiana Sonaca a inaugurat, joi, la Moldovenesti, judetul Cluj, o fabrica unde se vor produce si piese pentru aeronavele de tip A320 ale companiei Airbus, investitia in valoare de peste 52 de milioane de lei urmand sa duca la crearea a 200 de locuri de munca in anii urmatori.

Constructia fabricii din Moldovenesti a durat 18 luni, iar primele linii de productie au fost puse in functiune la jumatatea lunii septembrie 2016. In prezent, fabrica are 30 de angajati, iar numarul lor va creste pana la 200 in anii urmatori. La unitatea de productie din Moldovenesti vor fi produse inclusiv piese pentru bordul de atac al aripii, necesare pentru aeronavele de tip A320 constructorului francez Airbus, conform News.ro.

Investitia realizata de compania Sonaca Aerospace Transilvania SRL s-a realizat si prin intermediul unui ajutor de stat oferit de Guvernul Romaniei, in valoare de 24,1 de milioane de lei (5,4 milioane de euro). Valoarea totala a investitiei este de 52 de milioane de lei (11,8 milioane de euro). De asemenea, compania a beneficiat de sprijinul echipei InvestRomania care a oferit asistenta pe parcursul derularii acestui proiect.

La inaugurarea fabricii a fost prezent si Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care a explicat ca firma belgiana nu a investit in Romania doar pentru ca aici a gasit forta de munca ieftina.

"O astfel de investitie se intampla cand ai sprijin de la Guvern, dar cand ai sprijinul unui primar cum este cel din Moldovenesti. Toate semnele spun ca industria aerospatiala din Romania are loc sa creasca. De fiecare data cand se taie o panglica inseamna promisiuni indeplinite si locuri de munca noi. Sonaca demonstreaza ca a venit in Romania pentru ca avem educatie de calitate in Cluj, pentru ca oferim investitorilor stabilitate si predictibilitate, pentru ca suntem in proximitatea pietei Europene si demonstreaza astfel ca nu au venit pentru forta de munca ieftina. Sper ca este doar o prima panglica din mai multe pe care le vom taia”, a explciat acesta.

Sonaca Aerospace Transilvania SRL este subsidiara locala a grupului belgian Sonaca SA. Obiectul principal de activitate al grupului belgian este dezvoltarea, productia, asamblarea si testarea de structuri si sisteme destinate industriei aerospatiale, destinate uzului civil si/sau militar. Printre acestea, se numara componente ale aripilor aeronavelor sau fuselaje complexe.

Sediul principal al Sonaca se afla in Gosselies, Belgia. Grupul belgian mai detine unitati de productie in Romania, China, Canada si Brazilia.

Sursa foto: iurii / Shutterstock