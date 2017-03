Confederatia Sindicala “Cartel Alfa” sustine ca adoptarea in Parlament a OUG 64/2016, privind liberalizarea totala a pietei gazelor de la 1 aprilie, in forma propusa de Guvern va avea efecte negative atat in mediul de afaceri, cat si asupra populatiei.

Sindicalistii cer ca gazul provenit din productia interna sa fie tranzactionat pe bursa, pentru ca vanzarea directa pentru consumatorii industriali poate crea premise pentru speculatii si monopol, iar pentru populatie sa se pastreze reglementarile tarifare pana in anul 2021, asa cum Romania s-a angajat fata de Comisia Europeana, scrie News.ro.

“De la 1 aprilie 2017, pretul gazelor vandute de producatorii interni se vor liberaliza. In sedinta Comisiei pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor care a avul loc in aceasta saptamana s-a discutat amendarea OUG 64/2016 care aduce o serie de modificari legii gazelor. Romania este unul dintre marii producatori de gaze naturale din UE si nu exista nicio obligatie de a creste preturile, ci doar obligatia de a realiza interconectarea cu celelalte tari din UE si de a avea mecanisme transparente de stabilire a pretului gazului”, a declarat, vineri, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu.

Confederatia sindicala considera ca adoptarea OUG 64 in forma propusa de Guvern va genera efecte negative atat in mediul de afaceri, cat si asupra populatiei.

“Solicitarea partenerilor sociali este ca gazul provenit din productie interna sa fie tranzactionat pe bursa in asa fel incat pretul sa se formeze pe baza cererii si a ofertei. Pe baza experientei de la tranzactionarea energiei electrice, se poate anticipa ca rezultatul va fi scaderea pretului la gaz”, a spus Bogdan Hossu.

Liderul sindical sustine ca vanzarea directa pentru consumatorii industriali, prin contracte bilaterale, asa cum solicita reprezentantii producatorilor de gaz si ai distribuitorilor, “va crea premisele pentru speculatii si monopol”.

“Se poate spune ca intre reprezentantii consumatorilor, care doresc ca tranzactionarea intregii productii de gaz sa se realizeze in mod transparent pe bursa, si reprezentantii celor care il vand si care doresc tranzactionarea pe bursa doar a unei parti nu s-a ajuns la un punct comun.

In concluzie, CNS Cartel ALFA sustine demersul Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor de modificare a OUG 64/2016, in sensul tranzactionarii intregii cantitati de gaz produse in Romania si cele importate, in mod transparent si nediscriminatoriu, pe bursa, iar pentru populatie sa se pastreze reglementarile tarifare la gaz cat si la agentul termic, pana in anul 2021, asa cum Romania s-a angajat fata de Comisia Europeana”, a mai spus Bogdan Hossu.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului din 2016 prevede liberalizarea totala a pietei gazelor naturale pentru populatie incepand cu 1 aprilie 2017.

Cei doi mari producatori de gaze din Romania, OMV Petrom si Romgaz, sustin liberalizarea pietei.

Furnizorii spun insa ca, odata cu liberalizarea pietei, pretul va creste exponential.

De cealalta parte, reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sustin ca, dupa simularile efectuate, cresterea pretului va fi cuprinsa intre 1% si 7%.

De la 1 aprilie, Guvernul nu mai poate impune producatorilor preturi de vanzare pentru gazele naturale. In schimb, ANRE va continua sa verifice preturile cu care furnizorii vand gazele catre populatie.

Pretul gazelor naturale livrate consumatorilor casnici va creste cu 5-6% de la 1 aprilie, odata cu liberalizarea totala a pietei de gaze naturale, a declarat joi presedintele ANRE, Niculae Havrilet.

”De la 1 aprilie, conform Ordonantei de Urgenta 64, care este in dezbatere in Parlament, consideram ca va fi aprobata, incepe procedura de liberalizare totala a pietei de gaze naturale din Romania, cu referire exacta catre piata casnica. Asta inseamna ca de la 1 aprilie nu mai exista pret reglementat pentru productia de gaze naturale, ramanand reglementate doar celelalte elemente ale pretului final: tarifele de retea, tarifele de furnizare si elemente care sunt considerate monopol natural”, a mai spus Havrilet.

Legislatia actuala prevede ca termen-limita anul 2021 pentru liberalizarea completa a preturilor pentru populatie.

