"Si-a dat demisia din functiile de presedinte si membru al directoratului din motive personale, incepand din 26 aprilie 2017", au declarat reprezentantii Ministerului Economiei. Informatia a fost publicata initial de HotNews.ro. Directoratul care conduce Transelectrica avea ocupate doar patru din cele cinci posturi inainte de demisia lui Teau, astfel ca ramane in prezent cu numai trei membri, scrie News.ro.

Toni Teau a fost numit director general al Transelectrica incepand din 11 mai 2014. Intre iunie 2013 - mai 2014 a fost presedinte al Consiliului de Supraveghere. In ultimul an, mai multe avarii au avut loc in reteaua administrata de Transelectrica, in urma carora judete intregi au ramas fara energie electrica. Cea mai recenta a avut loc pe 5 martie, la ora 18:39, cand alimentarea cu energie electrica in Valea Jiului, inclusiv a exploatarilor miniere, a fost intrerupta timp de 11 minute.

Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a anuntat atunci ca specificul activitatii de extractie din subteran a huilei presupune functionarea continua a instalatiilor de aeraj general, de aeraj partial, de evacuare a apelor si a celor de producere a aerului comprimat din necesitatea combaterii riscului de producere a acumularilor de gaz metan peste limitele admise. "Totodata, in zilele nelucratoare, in subteranul exploatarilor miniere din Valea Jiului exista un minim de personal care asigura inspectia locurilor de munca, evacuarea apelor si mentenanta echipamentelor si a caror activitate este conditionata de alimentarea cu energie electrica", spuneau oficialii CEH, pe 7 martie.

In urma comunicatului CEH, Transelectrica a transmis ca, din punct de vedere practic, in nicio retea electrica nu se poate asigura un nivel de siguranta in alimentare de 100%, aspect care este reflectat si in reglementarile specifice in vigoare. Oficialiii companiei spun ca, in conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistem, aprobat de ANRE, in cazul in care este intrerupta alimentarea cu energie electrica din cauze care apartin Transelectrica, aceasta are obligatia de a relua serviciul de transport al energiei electrice in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore in cazul intreruperilor neplanificate.

"In cazul de fata reluarea serviciului s-a realizat dupa numai 11 minute", a mentionat Transelectrica. Transelectrica, un monopol al transportului de electricitate la nivel national, a raportat anul trecut un profit net de 285,5 milioane lei (63,4 milioane euro), in scadere cu 21% fata de nivelul din 2015, pe fondul reducerii incasarilor, potrivit rezultatelor anuale preliminare. Compania a inregistrat totodata anul trecut venituri totale de 2,72 miliarde lei, in scadere cu 9% fata de nivelul din anul precedent, de 2,98 miliarde lei.

In 2016, cantitatea totala de energie electrica tarifata pentru serviciile prestate pe piata de energie electrica a crescut cu 2%, la 53,52Twh, arata raportul companiei. Transelectrica gestioneaza 81 de statii electrice la nivelul tarii si 8.834 km de linii electrice aeriene. Compania administreaza si opereaza sistemul electric de transport si este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National (SEN). Transelectrica este controlata de Ministerul Economiei, care detine 58,69% din actiuni, si are o valoare de piata de 2,43 miliarde lei (540 milioane euro).

