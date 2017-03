Lantul de retail Diverta va deschide primul magazin planificat pentru acest an, in cadrul City Park din Constanta. Reteaua ajunge astfel la un total de 27 unitati la nivel national.

Magazinul este amenajat pe o suprafata de 200 mp. Astfel, suprafata comerciala totala a Diverta este de 6.900 mp.

“Principalul obiectiv al retelei Diverta pentru 2017 este continuarea extinderii la nivel national, inceputa in anii anteriori. Avem in plan deschiderea a inca 5 magazine, in cele mai mari centre comerciale din tara, dar si extinderea business-ului online – www.dol.ro”, a declarat Amalia Buliga, CEO Diverta.

In 2016 reteaua Diverta s-a extins la nivel national cu 5 magazine. Dintre acestea, 2 unitati au fost deschise in Bucuresti, in centrele comerciale Veranda Mall si Promenada si 3 unitati in tara, in orasele Craiova, Targu Mures si Drobeta Turnu Severin.

Valoarea medie a unui bon in magazinele Diverta este de 60 de lei.

Infiintat in 1999, Diverta este cel mai mare retailer integrat in domeniul cartii, papetariei si jucariilor. Cu o retea de 26 de magazine in toata tara, Diverta ofera un mix complet de produse: peste 30.000 de titluri de carte, articole scolare si office, branduri de jucarii, idei de cadouri si solutii de ambalare. Anul trecut, vanzarile au ajuns la 10,5 milioane de euro. Pentru 2017, compania estimeaza o crestere de 15% a cifrei de afaceri.