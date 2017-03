Flanco Retail, unul dintre cei mai mari retaileri de produse IT&C, electronice si electrocasnice din Romania, a inregistrat anul trecut vanzari de 917 milioane lei (203,7 milioane euro), in crestere cu 18% fata de anul precedent, arata datele prezentate de companie. Compania a deschis anul trecut 25 de magazine.

Rata de crestere a vanzarilor Flanco este dubla fata de media pietei, de 9,2%, potrivit News.ro.

”2016 a fost un an de extindere puternica pentru noi, am adaugat 25 magazine retelei existente, ajungand la un total de 122 de spatii in toata tara”, a declarat directorul general al Flanco Retail, Dragos Sirbu.

Cele mai mari cresteri ale vanzarilor le-au inregistrat produsele high-end, clientii cautand tot mai mult tehnologii si specificatii avansate, pe toate segmentele, de la televizoare si electrocasnice mari, la telefoane si electrocasnice mici, arata compania.

Flanco a investit anul trecut 14,3 milioane lei, in crestere cu 35% fata de 2015, iar 70% din bani au fost alocati deschiderilor de spatii noi, relocarilor si reamenajarilor.

Pe segmentul online, compania a inregistrat o crestere a traficului cu 32% la trafic si un avans al vanzarilor cu 46%. ”Traficul pe mobil a crescut cel mai spectaculos, cu 89% fata de 2015”, a precizat reprezentantul Flanco.

In 2016, vanzarile de televizoare 4K, la nivelul intregii piete, au avut o crestere valorica 127%, in conditiile in care intreaga piata TV a crescut cu 22%.

Televizoarele Smart au inregistrat o crestere de 26%, iar televizoarele cu diagonale mari, de peste 152 cm, au crescut cu 55% fata de 2015.

Vanzarile de masini de spalat vase au crescut la nivelul pietei cu 40% fata de anul precedent. ”In ceea ce priveste categoria electrocasnicelor mari, cele mai importante cresteri sunt in zona incorporabilelor, semn ca tot mai multi dintre consumatori acorda o atentie sporita amenajarii moderne a locuintei si confortului”, a mentionat Sirbu.

In categoria telecom, a crescut preferinta clientilor pentru display-uri mari, de 5,5 inch, si pentru memorii RAM si interne generoase.

Segmentul IT a fost singurul cu o scadere sensibila, de 12,6%, pe aproape toate segmentele, cu exceptia celor destinate jocurilor. .

Cu peste 1.500 de angajati, Flanco Retail detine o retea de 118 magazine in 74 de orase din toata tara.

Flanco Retail este unul dintre cei mai importanti retaileri de produse IT&C, electronice si electrocasnice din Romania. Principalii sai competitori sunt Altex, pe partea de retail, si eMAG, Cel.ro si Elefant.ro, la vanzari online.