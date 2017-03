In timp ce suedezii de la IKEA analizeaza inca oportunitatea extinderii lor in vestul tarii, o firma austriaca cu profil similar isi face intrarea in Romania, mai intai printr-un magazin in Timisoara, apoi prin alte doua magazine, in Cluj si Bucuresti, conform Digi24.ro.

Compania asutriaca XXXLutz va deschide in toamna acestui an un prim magazin in Romania, in Timisoara, potrivit publicatiei opiniatimisoarei.ro.

Acesta este pe locul 2 in lume in topul vanzatorilor de mobila si bricolaj in Europa, dupa IKEA.Magazinul va fi deschis sub brandul Momax, o divizie a grupului XXXLUTZ, care cuprinde gama mediu premium a lantului.

Sursa foto: Yuganov Konstantin / Shutterstock.com