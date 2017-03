Rolling Stock (RS), o companie care se ocupa cu inchirierea vagoanelor si a locomotivelor, si care in 2015 a fost mai profitabila decat toti operatorii de transport feroviar la un loc, a distribuit dividende in valoare totala de 23 mil. lei catre actionarii CFR Marfa si Grup Feroviar Roman (GFR) si mizeaza pe o evolutie pozitiva a rezultatelor financiare in 2017.

Rolling Stock este un joint venture intre compania de stat CFR Marfa, care controleaza 49% din actiuni, si GFR – cel mai mare operator privat de transport feroviar din Romania, care detine 51% din actiuni. Infiintarea companiei in 2007 a fost una dintre initiativele intens discutate din piata romaneasca de transport feroviar.

Sustinatorii infiintari companiei au argumentat ca CFR a avut de profitat astfel de pe urma unor vagoane si locomotive care altfel ar fi fost vandute la fier vechi, asa cum s-a intamplat si in trecut. De cealalta parte, a fost criticata asocierea dintre CFR si o companie privata, precum si decizia statului de a nu cumpara actiunile Rolling Stock pe care Raiffeisen Bank a decis sa le vanda in 2008, tranzactie in urma careia CFR a pierdut statutul de actionar majoritar al societatii.

Capitalul social al Rolling Stock Company a fost format din contributia de 60 de milioane de euro a GFR si aportul in natura al CFR Marfa, care a constat in vagoane si locomotive care urmau sa fie taiate si valorificate ca fier vechi. De notat ca parcul de material rulant al CFR Marfa continea peste 120.000 de vagoane inainte de 1989, insa peste 80.000 au ajuns casat, potrivit unor estimari din piata. Potrivit unui raport realizat la finalul anului trecut la cererea senatorului Matei Suciu si citat de publicatia locala Timpolis, CFR Marfa are in prezent aproape 32.000 de vagoane de marfa si 907 locomotive.

Rezultate financiare Rolling Stock 2011 2012 2013 2014 2015 Afaceri

Profit net

Afaceri

Profit net

Afaceri

Profit net

Afaceri

Profit net

Afaceri

Profit net

51,8 -6,7 59,2 14,9 53,5 1,7 62,1 14 69,6 22

Cifrele din tabel sunt exprimate in milioane lei

Fata de acordul initial, CFR marfa nu a predat catre Roling Stock 1.025 de vagoane care nu au putut fi transportate din cauza ca se aflau pe linii dezafectate, plus alte 600 de vagoane care erau prea corodate si nu mai puteau fi reparate.

In aceste conditii, Rolling Stock are in momentul de fata un parc 5.800 de vagoane si 76 de locomotive, considerat de reprezentantii companiei ca fiind suficient pentru a acoperi nevoile clientilor din acest moment. Vagoanele preluate de la CFR Marfa au fost reconditionate pentru a putea sa fie folosite.

Compania opereaza pe pietele din Olanda, Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Romania.

Afacerile Rolling Stock au crescut cu 34% in ultimii cinci ani, in 2015 aceastea ajungand la 69,6 mil. lei. Profitul a fost de asemenea in crestere, iar in 2015 a atins nivelul de 22 mil. lei, mai mult decat cei mai mari operatori de transport feroviar la un loc, excluzand CFR Marfa - singura companie neprofitabila, cu un minus de 159 mil. lei in bilant.

Cea mai mare parte a profitului a fost reinvestit in companie pentru modernizarea materialului rulant. In 2015, Rolling Stock Company a repartizat ca dividende, un profit in valoare de 23 milioane lei, din care CFR Marfa a primit 11.3 milioane lei, spun oficialii companiei.

„Deocamdata cifrele pe 2016 nu sunt disponibile, insa evolutia finaciara a fost buna anul trecut, iar pentru 2017 premisele sunt pozitive. Rolling Stock a pornit in boom-ul din 2008, cand curgeau contractele de transport, reusind sa traverseze perioada grea din criza si de dupa criza, cand contractele au fost mai putine. CFR Marfa a obtinut profit din vagoane care urmau sa fie date la casat si care, prin Rolling Stock au fost reparate in fabrici din Romania. Aceste vagoane au fost respuse in transport si acum circula in toata Europa la viteze de 120 de km/ora”, au concluzionat reprezentantii Rolling Stock.

Foto: Shutterstock