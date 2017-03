miniPRIX a deschis primul magazin din Bucuresti in decembrie 1999 si in prezent detine patru magazine in Bucuresti (Otopeni, Piata Romana, 1 Mai, Militari), respectiv un magazin online (lansat in septembrie 2009). Afacerea a venit ca o continuare a experientei acumulate in urma unui business cu haine de tip second hand, deschis de familia Cristina in 1995.

“2016 a fost un an al schimbarilor, de la mutarea sediului central intr-o noua locatie, pana la proiectul de rebranding, cu o abordare din interior catre exterior, am lucrat mult cu echipa interna”, a spus Mara Cristina, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Unul din proiectele gestionate anul trecut a fost o editie “mai speciala” a evenimentului Black Friday, care in cazul miniPRIX s-a transformat in Green Friday.

“Fata de ceilalti ani in care era o isterie generala, toata lumea stresata si nervoasa fara o justificare, efortul de multe ori nu merita. Anul acesta am facut Green Friday, a fost o idee inspirata de documentarul Wild Carpathia. La cateva zile am avut brainstorming si nu stiam ce sa facem, daca sa mai facem evenimentul. Am zis sa facem aceasta campanie de constientizare, am transformat site-ul pentru a strange semnaturi pentru imbunatatirea legislatiei referitoare la defrisari. Am donat un procent de vanzari catre Adrian Green. Desi ca rezultate de vanzari acestea au scazut fata de 2015, am avut un feedback pozitiv”, a explicat Mara.

Potrivit acesteia, valoarea medie a cosului de cumparaturi a crescut anul trecut cu circa 15%.

“Am observat la clientii miniPRIX ca au devenit mult mai atenti la ceea ce cumpara. Daca inainte cumparau cu sacii, acum se rezuma la cosuri. Prefera calitatea in schimbul cantitatii. Este o tendinta in crestere. Nu mai cumpara atat de mult la reducere”, a mai spus Mara Cristina.