Farmacia Dona, unul dintre cele mai mari lanturi de farmacii din piata locala, a inaugurat recent cea de-a 300-a unitate, la Iasi. Pana la finalul anului 2017, reprezentantii companiei au in plan depasirea pragului de 350 farmacii, atat prin dezvoltare organica, cat si prin parteneriate in sistem de franciza.

Farmacia Dona cu numarul 300 functioneaza in cadrul unui parteneriat in sistem de franciza, agreat intre reteaua de Farmacii Dona si proprietarul lantului de farmacii Medikon, Baby Farm, pentru 5 din cele 6 farmacii pe care acesta le detine in Iasi.

Procesul amplu de rebranding a lantului de farmacii a demarat in 2014. Pana in prezent, peste 130 de Farmacii Dona au fost redecorate. In 2016 au fost investite in rebranding 5 milioane de lei, urmand ca anul acesta sa fie alocate peste 2,5 milioane lei pentru reamenajarea farmaciilor.

Cea de-a 300-a farmacie Dona, recent inaugurata la Iasi, beneficiaza la randul ei de un design modern. Unitatea este una dintre cele 16 unitati partenere in sistemul de franciza Dona lansat anul trecut. Celelalte 15 sunt situate in orasele: Bucuresti, Rosiorii de Vede, Alexandria, Braila si Iasi. Programul de extindere prin francizare va fi continuat pe parcursul urmatorilor doi ani.

Partenerii Dona au acces la un sistem integrat pe verticala (cu activitati in achizitii, distributie en-gros, marketing s.a.), sub conditia respectarii stricte a regulilor care au stat la baza dezvoltarii brandului „Farmacia Dona”. Concret, partenerii primesc acces la un set de instrumente esentiale pentru dezvoltare: apartenenta la un brand mediatizat constant, capabil sa creasca real traficul de pacienti in farmacie, proceduri de lucru eficiente si automatizate, programe de evaluare si dezvoltare continua pentru farmacisti si asistenti, conditii comerciale avantajoase, activitati de marketing si merchandising negociate profesionist cu producatorii de medicamente si suplimente alimentare, suport pentru eficientizarea activitatii si consultanta de management. In schimb, fiecare partener va contribui cu o valoare proportionala din cifra de afaceri, la cheltuielile de promovare a brandului si ale altor actiuni de marketing si de achizitii.

Marca “Farmacia Dona” reuneste 300 de farmacii detinute de 9 companii antreprenoriale cu capital privat romanesc, a caror cifra de afaceri a fost de 966 milioane lei la finele lui 2016.

Peste 2,6 milioane de oameni trec lunar pragul farmaciilor Dona, raspandite in toate judetele tarii.