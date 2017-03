Desertul poate indulci o colaborare cu un partener de business sau cu angajatii. Cupcake-urile personalizate cu logo sau cu mesaje sunt noul trend in comunicarea business, iar Cupcake Philosophy si-a castigat deja renumele in realizarea unor astfel de produse pentru clientii din zona corporate.

”De mai bine de doi ani realizam diferite deserturi personalizate, iar cupcake-urile cu logo de companie sau cu design special pentru diferite evenimente corporate sunt printre cele mai comandate produse. Ideea de a crea deserturi prin care clientul sa transmita un mesaj sau o emotie este una dintre filosofiile pe care ne bazam activitatea. imbinam calitatea produselor, care impresioneaza prain gust, cu designul personalizat, gandit impreuna cu clientul.” – Ioana Romanescu, fondator Cupcake Philosophy.

Cupcake-ul cu logo – semnatura dulce a companiei tale

Un cupcake cu logo-ul companiei poate fi un cadou special si memorabil, mai ales daca alegi si o combinatie de gust irezistibila. Imaginile sunt imprimate cu cerneala comestibila pe hartie de zahar, iar blatul si crema pot fi alese din zeci de combinatii de gusturi delicioase.

Dar cum o imagine face cat 1000 de cuvinte, modul de prezentare conteaza. Cupcake-urile pot fi oferite fie sub forma de cadou, in cutii individuale, fie in cadrul unui candy bar spectaculos si reprezentativ pentru eveniment.

”Cupcake-urile cu logo sunt una dintre specialitatile noastre si ne mandrim sa avem printre clienti multe companii cunoscute din Romania, care ne-au ales sa le cream deserturile pentru evenimente importante si pentru cadourile oferite partenerilor.” adauga Ioana.

Cupcake Philosophy a colaborat de-a lungul timpului cu zeci de companii pentru realizarea unor deserturi personalizate, devenind astfel un punct de reper pentru deserturile cu personalitate. Poti spune ca prin cupcake-urile cu logo au creat indulcitorul pentru relatiile de business.

Idei adaptate ocaziei

Cupcake Philosophy ofera solutii si idei de deserturi personalizate adaptate ocaziei, cat si bugetului, de aceea produsele cu logo si mesaje reprezinta alegerea preferata pentru conferinte si evenimente organizate pentru publicul larg. Prin personalizare se pot comunica valorile companiei sau lansari de noi produse si pot fi folosite, de asemenea, ca mecanism de motivare si recunoastere a angajatilor.

Colectia de deserturi din care se poate alege include cupcake-uri, mousse-uri, cake pops, macarons, biscuiti si torturi ale caror design poate fi personalizat, cat sa creeze o poveste a evenimentului si a brandului.

In plus, Cupcake Philosophy vrea sa indulceasca si zilele obisnuite de la birou prin colectia ”Office Pride”, prin care propune si ideea de a oferi un cupcake ca un trofeu dulce pentru reusitele angajatilor.

Imagineaza-ti ca primesti cupcake-uri pe care e scris mesajul ”Well Done!” de la seful tau dupa ce ai terminat un proiect important sau ca primesti un cupcake pe care scrie ”thank you!” de la un coleg pe care l-ai ajutat! Emotia aceea este factorul care transforma un desert intr-un mesaj puternic, iar astfel de momente inspira brandul Cupcake Philosophy in realizarea celor mai delicioase trofee.

Drept dovada, gustul produselor sale a convins 80% dintre clienti sa cumpere din nou si 100% sa ii recomande cunoscutilor, conform datelor obtinute prin sondajele de satisfactie.

Asadar, nimeni nu poate rezista in fata unui desert, iar un cupcake cu logo sau cu mesaje personalizate poate fi mesagerul companiei tale!

Cupcake Philosophy

http://www.cupcakephilosophy.ro/

Magazin: Piata Victoriei, Bdul. Nicolae titulescu,

nr. 4-8, la parterul cladirii America House