Castigatoare a premiului „Business Growth of the year 2016”, Nemo Express confirma cresterea volumelor de transport cu 25% si pentru primul trimestru al anului

Comenzile online au cunoscut si ele o crestere impresionanta, multi dintre clientii traditionali indreptandu-se catre multitudinea de facilitati asigurate de „myAWB” - platforma online de la Nemo Express. Comenzile de pe desktop au scazut insa simtitor, inmultindu-se numarul solicitarilor de pe smartphone-uri. Astfel, comenzile de pe mobile acumuleaza un procent incurajator de 35,04 din volumul total, in timp ce numai 1,84% din general prefera ca interfata de comunicare tabletele.

Categoriile de marfuri care au generat cresterea volumelor in prima jumatate a lui 2016 sunt cele care domina de mai multi ani piata B2B de comert electronic. Aici vorbim de produse din domeniul IT&C, electrocasnice, electronice, piese de schimb pentru industria auto, articole pentru casa si gradina, produse conexe industriei agricole si fashion (ultimele doua categorii de produse aflandu-se intr-o evidenta dezvoltare).

Horia serbanescu, manager dezvoltare Nemo Express: „Cresterea volumelor de transport din prima jumatate a lui 2016 ne-a obligat sa urgentam dezvoltarea previzionata initial pentru o perioada mult mai lunga intr-un interval foarte scurt. Am reusit sa marim capacitatea logistica, cu tot ce presupune aceasta: capacitate de transport, rutare, depozitare, incarcare/descarcare. Am lucrat la capacitate maxima si am reusit sa ramanem in grafic. Am fost chiar primii care ne-am deblocat de Black Friday anul trecut. Ne intereseaza permanent imbunatatirea procentului de livrari, pe care l-am ridicat peste 90%. si la retururi stam bine, cu pana la 1%. Sunt semnale concrete ca aceasta crestere a volumelor va continua pana la finalul anului… ca va avea aceeasi traiectorie ascendenta. Sa nu se mire nimeni daca la sfarsitul lui 2017 cifrele de afaceri vor creste cu peste 20-25 de procente pentru jucatorii importanti din acest domeniu. ”



NEMO EXPRESS a fost infiintata in anul 2002 ca o consecinta a contextului economic, fiind o rezultanta a necesitatilor existente pe piata logistica si de curierat din acea perioada. Bazele noii entitati au fost puse de specialisti in domeniu, profesionisti cu mare experienta in industria de profil. Start-up-ul de succes a fost o confirmare fireasca a abordarii corecte a bazelor afacerii, care a beneficiat din start de o logistica foarte bine pusa la punct si de o gestionare realista si pragmatica a unei infrastructuri complete. in foarte scurt timp, Nemo Express a dezvoltat o retea nationala cu o acoperire de 100% pentru intreg teritoriul Romaniei si o flota pe care a modernizat-o fara incetare, de la infiintare si pana in prezent. Livrarea expedierilor se face in sistemul ”door to door”, intr-un interval de 24 de ore pe tot parcursul tarii, prin intermediul retelei de curieri – personal angajat si pregatit pentru a putea raspunde tuturor solicitarilor, angajati pregatiti sa faca fata celor mai exigente cerinte ale clientilor nostri. Confidentialitatea serviciilor Nemo Express este garantata.