In viitor, intreaga capacitate de productie in-house va fi concentrata la fabrica de la Buzau, al carei personal va fi sporit prin transferul partial al angajatilor de la fabrica din Urziceni. La Urziceni, pe de alta parte, compania va concentra operatiunile de cercetare si dezvoltare, financiare, resurse umane, depozitare si logistica, utilizand, astfel, la maximum facilitatile acestui punct de lucru, in scopul pentru care a fost construit initial.

„Alison Hayes este o companie puternica si decisa sa continue dezvoltarea afacerilor in Romania. Ne reafirmam angajamentul fata de piata din Romania, care este principalul nostru centru de productie in Europa. In Romania, vom continua sa avem al doilea sediu central, cu sute de angajati care sa sustina operatiunile noastre in intreaga lume. Vom continua sa stimulam inovatia prin investitii in cercetare si dezvoltare, a declarat Nicolas Georghiades, chief operations officer pentru Alison Hayes.

Alison Hayes este unul dintre cei mai mari producatori de textile din Romania, cu o mare unitate de productie la Buzau, 10 - 12 subcontractori in toata tara, exporturi anuale de peste 8,7 milioane de unitati si o cifra de afaceri de peste 70 de milioane de euro pe an.

Grupul Alison Hayes produce la nivel mondial 15 milioane de unitati pe an (inclusiv in Romania) si inregistreaza venituri de peste 90 de milioane de euro.

In 2015, Alison Hayes a inregistrat o cifra de afaceri de 72 milioane euro, dominand astfel topul exportatorilor de confectii din Romania, dupa ce in 2014 ocupa pozitia secunda. Compania britanica a produs pana de curd articolele vestimentare in cele doua fabricii proprii din Romania, dar si prin intermediul contractorilor sai atat locali, cat si din Vietnam si Maroc. Alison Hayes realizeaza bluze, rochii, pulovere, fuste, pantaloni si tinute de seara pentru retaileri precum Topshop, Primark sau Debenhams.

Firma are actionariat cipriot si, desi are o istorie de peste 50 de ani, a intrat pe piata locala in anii ‘90, profitand, ca orice alta firma de confectii, de mana de lucru ieftina si avantajele fiscale. Prima fabrica Alison Hayes a fost deschisa la Urziceni, iar cea de-a doua la Buzau, in 2003. Pe langa fabricile de productie, Alison Hayes detine pe plan local si un centru de design, unde sunt realizate prototipurile produselor vestimentare. In 2015, a obtinut un profit de peste un milion de euro si a avut aproape 1.300 de angajati.

Sursa foto: Andor Bujdoso/Shutterstock