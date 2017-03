La nivel mondial sunt produse 98 de milioane de tone de fibre, 80 de miliarde de haine, 75% sunt incinerate. Mai mult, 30% din colectiile din magazine nu sunt vandute, iar 75% din hainele pe care le purtam devin gunoaie. Ce strategie are miniPRIX, unul dintre cele mai longevive branduri locale, in privinta hainelor care nu sunt vandute in magazinele sale, a detaliat in emisiunea Profesionistii in Retail Mara Cristina, brand manager al companiei.

miniPRIX a deschis primul magazin din Bucuresti in decembrie 1999 si in prezent detine patru magazine in Bucuresti (Otopeni, Piata Romana, 1 Mai, Militari), respectiv un magazin online (lansat in septembrie 2009). Afacerea a venit ca o continuare a experientei acumulate in urma unui business cu haine de tip second hand, deschis de familia Cristina in 1995.

“2016 a fost un an al schimbarilor, de la mutarea sediului central intr-o noua locatie, pana la proiectul de rebranding, cu o abordare din interior catre exterior, am lucrat mult cu echipa interna”, a spus Mara Cristina, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Potrivit acesteia, valoarea medie a cosului de cumparaturi a crescut anul trecut cu circa 15%.

“Am observat la clientii miniPRIX ca au devenit mult mai atenti la ceea ce cumpara. Daca inainte cumparau cu sacii, acum se rezuma la cosuri. Prefera calitatea in schimbul cantitatii. Este o tendinta in crestere. Nu mai cumpara atat de mult la reducere”, a mai spus Mara Cristina.

Cifra de afaceri a companiei s-a situat anul trecut la circa 10 milioane de euro, iar pentru 2017 planurile sunt de mentinere a acestui nivel.

“Pentru acest an continuam proiectul de rebranding, care a inceput cu renovarea unei parti a locatiei din Otopeni. A fost o calatorie lunga si surprinzatoare, nu ne asteptam sa fie atat de greu. Fiind mici nu avem bugetele necesare pentru a face lucrurile sa mearga repede, suntem in situatia in care noi am trebuit sa facem unele lucruri. Speram ca in acest an sa avem marea relansare”, a precizat Mara Cristina.

Aceasta considera ca industria de fashion se va ghida dupa experientele oferite. “E vorba de experientele prin care brandurile isi demonstreaza valorile pe care le-au comunicat pana acum, experientele care se centreaza pe individualitatea clientilor sau experientele care se folosesc de noile tehnologii cum ar fi realitatea virtuala”, adauga Mara.

In contextul in care 30% din colectiile din magazine nu sunt vandute, de cele mai multe ori retailerii recurgand la incinerarea produselor, miniPRIX vine sa prelungeasca durata de viata a hainelor, adauga Mara Cristina.

“Noi vindem si produse cu defecte. Majoritatea clientilor nostri cumpara produse cu defecte si le repara, organizam evenimente prin care oamenii sunt educati fata de felul in care consuma moda. Un alt proiect pe care il derulam de cativa ani se numeste Tolici de Ciocani, mai exact produsele pe care nu le-am vandut si cele cu multe defecte le trimitem in satul Ciocani din judetul Vaslui unde niste batrane le transorma in presuri traditionale”, mai spune Mara.

Procesul functioneaza in felul urmator: intr-o prima faza miniPRIX reducere preturile, ulterior, pentru produsele care nu sunt vandute, retailerul a amenajat un spatiu numit Bazar unde hainele sunt vandute cu preturi intre 1 si 9 lei. Daca nici dupa aceasta faza hainele nu sunt vandute, acestea sunt trimise spre Ciocani.

“Noi vindem acele presuri pentru a plati bunicutele si pentru a sustine proiectul. Nu exista insa un asa mare interes din partea publicului pentru acest tip de produse, ne chinuim sa il sustinem. Ne-ar placea sa il extindem, insa totul depinde de cerere”, conchide Mara Cristina.