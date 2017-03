In Romania, doar 50% dintre afacerile de familie reusesc succesiunea la a doua generatie, 20% realizeaza cu succes trecerea la a treia generatie si doar 3% vor trece dincolo de a treia generatie. In acelasi timp, 44% din proprietari afirma ca afacerea este total dependenta de ei, iar 62% nu au ales inca un succesor, arata studiul “Barometrul afacerilor de familie din Romania”, publicat de compania de consultanta si audit EY.

Dintre afacerile romanesti de familie de peste un milion de euro, circa 20% au realizat cu succes trecerea la a doua generatie de antreprenori, in timp ce 73% dintre acestea sunt inca conduse de fondatori si se pregatesc pentru succesiune. Tot in cadrul acestor afaceri, in total, in doar 27% dintre cazuri, companiile cu cifra mai mare de un milion de euro sunt conduse de lideri care au preluat fraiele afacerii de la fondatori, fata de 53% dintre companiile la nivel global chestionate in cadrul studiului.

Pe langa fondatori, cele mai multe afaceri au un singur membru al familiei angajat, in timp ce 33% au cel putin doi membrii ai familiei de genul masculin angajati, iar 29% cel putin doua femei membre ale familiei. In total, 80% dintre companii au cel putin o femeie in top management, fata de 95% care au cel putin un barbat reprezentat la acest nivel. De asemenea, 49% dintre afaceri au mai mult de doi barbati in top management, fata de doar 31% care au cel putin doua femei.

