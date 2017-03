Produsele vandute sub marca proprie de cei mai importanti retaileri din comertul romanesc reusesc sa castige din ce in ce mai mult teren in alegerile consumatorilor din Romania, iar ponderea acestor produse a ajuns intre 13%, in cazul Kaufland, liderul pietei, si peste 80% im cazul Lidl, care are cele mai mari vanzari sub marca proprie din comertul local, scrie News.ro.

“Ponderea marcilor proprii in totalul vanzarilor din cadrul magazinelor Carrefour depasea, la sfarsitul anului 2016, 15%, ceea ce inseamna o creste de 3% fata de 2015”, reiese din informatiile transmise de reprezentantii Carrefour, la solicitarea News.ro.

Pentru acest an, reprezentantii lantului de retail estimeaza continuarea tendintei de crestere. “Estimam o crestere de cel putin 5%, ceea ce se va traduce si printr-o pondere mai mare a acestei categorii in cadrul vanzarilor din reteaua magazinelor Carrefour cu format mare", au mentionat reprezentantii Carrefour.

Produsele vandute sub marca proprie in magazinele Kaufland reprezinta13% din totalul ofertei. “In ceea ce priveste vanzarile, ponderea acestora se incadreaza in tendintele de evolutie a marcilor proprii la nivel national”, a explicat directorul de comunicare al Kaufland Romania, Valer Hancas.

Retailerul german de tip discount Lidl vinde cele mai multe produse sub marca proprie. “Peste 80% dintre articolele comercializate in magazinele noastre sunt marca proprie. Asadar, contributia lor in totalul vanzarilor este una foarte importanta pentru companie”, au mentionat reprezentantii Lidl.

Lidl, care opereaza o retea de peste 200 de magazine, a inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de 1 miliard de euro, astfel valoarea vanzarilor de produse sub marca proprie au ajuns in urma cu doi ani la 800 de milioane de euro.

“Produsele marca proprie au o contributie substantiala la aceste rezultate si la mentinerea trendului ascendent inregistrat de Lidl. Aceste produse reprezinta si unul dintre motivele pentru care clientii prefera reteaua noastra”, au completat reprezentantii Lidl.

Carrefour sustine ca romanii au din ce in ce mai mult incredere in astfel de produse, mai ales datorita faptului ca sunt realizate in proportie de 98% de catre producatori romani.

“De altfel, consumatorii incep sa inteleaga ca aceste produse sunt comparabile din punct de vedere al calitatii cu marcile nationale, insa au un pret mult mai bun. Iar diferenta de pret dintre marcile private si brandurile consacrate esta data de o investitie mai mica in marketing si publicitate, iar aceasta diferenta am ales sa o transferam in buzunarul consumatorului”, au completat reprezentantii retailerului francez.

Cele mai vandute produse din gama “private label”(marca proprie) sunt lactatele, mezelurile, produsele fainoase, uleiurile si produsele de curatenie.

Piata europeana a marcilor private a continuat sa creasca in 2015, potrivit studiului „International Private Label Yearbook“, realizat de Nielsen. Cota de piata pentru marcile proprii ale retailerilor a crescut in 14 din cele 20 de tari europene monitorizate.

Astfel, marcile private au ajuns sa detina o cota de piata de cel putin 40% in cinci tari europene, inregistrand astfel cea mai mare pondere din ultimii zece ani. Altfel spus, din 10 produse vandute, patru sunt marca proprie in Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia si Portugalia.

Sursa foto: racorn/Shutterstock