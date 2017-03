Un numar de 1.000 de angajati vor fi disponibilizati la Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, in loc de 2.000 de salariati, cum prevedea planul initial de restructurare, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ministrul Energiei, Toma Petcu, care a mentionat ca mai mult de jumatate sunt salariati in prag de pensionare. De asemenea, compania urmeaza sa isi cedeze toate activele neperformante, de exemplu bisericile si terenurile de fotbal pentru care plateste impozite.

Complexul Energetic Oltenia are in prezent aproximativ 14.000 de angajati. "Am analizat foarte bine acest plan de restructurare impreuna cu conducerea companiei atunci cand am venit la minister. Ni s-a parut putin exagerata disponibilizarea celor 2.000 de oameni asa cum a fost stabilit initial. Ar fi insemnat sa disponibilizam foarte multi oameni din zona de productie, acolo unde de fapt trebuie sa mentinem in continuare locurile de munca, mai ales ca sunt foarte multi specialisti si nupe care nu-i gasim foarte usor in acest domeniu”, a afirmat Petcu, pentru News.ro.

"Am stabilit ca cei 1.000 de oameni, asa cum am dat mandat sa se voteze in adunarea generala, sa fie in mod special oameni pensionabili, care sunt in pragul pensionarii si care oricum ar fi plecat", a completat el.

Din cei 1.000 de angajati care vor fi fi disponibilizati, 550 sunt in prag de pensionare. ”Pe de alta parte, am gasit foarte mult personal TESA, lucru care nu mi se pare normal intr-o companie specializata pe productie, astfel ca am cerut sa se faca disponibilizari si in acest sector”, a precizat Petcu.

