Hercule, care are unitati in Timisoara, Resita, Pitesti, Deva si Vaslui, a inregistrat la finalul anului 2016 o cifra de afaceri de circa un milion de euro.

Investitia intr-o unitate francizata incepe de la 40.000 de euro (fara TVA) si poate creste in functie de dimensiunea unitatii si de locul unde este pozitionat. La aceasta suma se adauga taxa de franciza, care se ridica la 5.000 de euro. Fiecare unitate are cel putin 12 angajati. La ora actuala Hercule are doua restaurante situate in centre comerciale, in Shopping City Timisoara si in Shopping City Deva, si trei restaurante stradale in: Vaslui, Pitesti si Resita. In cadrul lantului lucreaza aproape 70 persoane.

Afacerea a fost lansata in 2014, iar primul restaurant a fost inaugurat in 2015, la Vaslui, in sistem de franciza, de catre omul de afaceri Alexandru Arcalianu.