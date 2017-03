Conform Credit Info, doar 4 % dintre companiile inregistrate in Romania indeplinesc conditiile necesare, extrem de stricte, aplicate in Uniunea Europeana, pentru a fi certificate “Strongest”.

Printre criteriile luate in considerare se numara, lipsa datoriilor catre bugetul de stat, istoricul de plata care trebuie sa fie pozitiv, o cifra de afaceri de peste 100.000 lei, profit, vechime in piata de peste 2 ani, credit scor cu risc mic, rentabilitate a capitalului de peste 20% si lichiditate curenta de peste 1,0.

In urma evaluarilor efectuate, COMPANIA MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL a corespuns tuturor acestor criterii si a obtinut certificarea “STRONGEST IN ROMANIA”.