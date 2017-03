Perioada de aprobare a studiilor clinice in Romania este de 25 saptamani, de trei ori mai mare decat perioada prevazuta in cadrul reglementarilor europene, arata rezultatele raportului ,,Studiile clinice in Romania” realizat de KPMG. Prin comparatie, in Ungaria perioada de aprobare este de 9 saptamani, iar in Cehia, Ucraina, Lituania sunt necesare 11 saptamani. Studiul a fost realizat pentru Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si Asociatia Companiilor Coordonatoare de Studii Clinice din Romania (ACCSCR).

Conform aceluiasi raport, perioada lunga de aprobare a studiilor clinice a determinat scaderea numarului studiilor clinice in Romania de la 254 studii clinice aprobate in anul 2011 la doar 184 de aprobari oferite in anul 2016.

"Pacientii romani au nevoie de solutii pentru a fi tratati cu medicamente de ultima generatie, in contextul in care, pentru multi dintre ei, acest tip de tratamente reprezinta ultima sau singura lor sansa de a mai lupta cu boala. Studiile clinice reprezinta o astfel de solutie pentru toate tarile cu un sistem de sanatate dezvoltat, care ar putea fi luate drept exemplu. Un pacient inrolat intr-un studiu clinic primeste un medicament inovator, la care nu ar avea altfel acces, este monitorizat in permanenta si beneficiaza, per ansamblu, de o ingrijire medicala apropiata de standardele europene. Pentru comunitatea medicala studiile clinice inseamna acces la tehnologii avansate si informatii de ultima ora. Pentru sistemul de sanatate inseamna fonduri mai mari pentru spitalele publice si costuri mai mici cu analizele si tratamentele pacientilor si totodata economii indirecte intrucat pacientii se recupereaza mai repede si se pot reintegra mai usor in societate. Iar pentru bugetul statului, industria studiilor clinice contribuie cu milioane de euro anual. Decidentii din sanatate pot sa ia in considerare toate aceste avantaje si sa deblocheze procedurile de aprobare a studiilor clinice”, a declarat Radu Rasinar, presedintele ARPIM.

In anul 2015, in Romania au fost aprobate 192 studii clinice, iar industria studiilor clinice a contribuit cu 98 milioane EUR la bugetul de stat, dintre care 26 milioane EUR au reprezentant taxele platite pentru efectuarea de studii clinice, conform analizei realizate de KPMG.