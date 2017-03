Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Catalin Marinescu, si-a dat demisia de la conducerea institutiei, potrivit unor surse din cadrul institutiei, citate de Profit.ro. Informatia a fost confirmata, pentru News.ro , de catre reprezentanti ai institutiei.

Catalin Marinescu a preluat aceasta functie in anul 2009. Mandatul i-a expirat in aprilie 2015, dar a fost prelungit automat pana la nu­mirea unui succesor. Incepand cu 1990, Marinescu a lucrat in sectorul comunicatiilor, atat pentru furnizorii de servicii de comunicatii, precum fostul Romtelecom, cat si pentru institutii publice.

Intre 2005 si 2007, Marinescu a fost presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, institutie responsabila cu gestionarea spectrului de frecvente radioelectrice, supravegherea si controlul tehnic in radiocomunicatii si cu managementul proiectelor de e-guvernare.

Institutia a fuzionat mai tarziu cu Autoritarea Nationala de Reglementare in Comunicatii, devenind in anul 2009 ANCOM.

Marinescu este inginer in telecomunicatii, absolvent al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti.

Sursa foto: Bacho12345 | Dreamstime.com