Fernando Munoz a fost speaker la ecomTEAM 2017, unde a oferit sfaturi pretioase magazinelor online si a tinut un workshop pe teme de SEO.

Intr-un scurt interviu acordat wall-street.ro la ecomTEAM, Fernando Munoz a recomandat magazinelor sa se gandeasca foarte bine si sa fie extrem de siguri atunci cand decid sa vanda online.

„Ai grija de site, scrie continut. Daca nu stii cum sa faci asta, nu o face. Nu uita nici de marketing, pe internet trebuie sa faci marketing la fel cum faci in magazinul clasic”, a explicat acesta.

In cadrul ecomTEAM, Munoz a recomandat magazinele online sa mizeze pe mobile si sa se asigure ca au un site bun pe mobil.

„Toata lumea are un mobil. Trebuie sa te asiguri de o buna vizibilitate. Treceti cat mai repede de la desktop la mobil. In Spania exista o crestere fulminanta a mobilului. Asigurati-va ca aveti un site bun pe mobil. (…) Trebuie sa mai lucrati la modul si durata de livrare a produselor. In Spania, Amazon livreaza in 2 ore. Daca produsul vostru ajunge intr-o saptamana, o sa fiti sufocati de gigantii mondiali, care sigur sunt sau vor intra in Romania”, a punctat Munoz.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu