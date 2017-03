TrickSHOT Bowling/Restaurant, o locatie unica in Bucuresti, care reuneste, in acelasi loc, placerea gastronomiei de calitate si pasiunea pentru bowling, biliard si darts.

Aici vei gasi toate elementele care definesc un restaurant in adevaratul sens al cuvantului, cu o capacitate de 250 locuri in restaurant si peste 4oo locuri pe terasa cu cea mai frumoasa vedere pe cer, mixat cu o zona de entertainment gandita special pentru evenimente corporate si personalizate care permite inglobarea oricarui tip de set-up. http://trickshot.ro/.

Locatia se afla in Mall Promenada, la etajul al doilea si se deosebeste de alte locatii si prin conceptul de “bucatarie deschisa” pe care l-a adoptat. Pentru ca o bucatarie adevarata este cartea de vizita a oricarui bucatar adevarat.

Conceptul aplicat are in prim plan cele mai interesante retete din Europa dar face trimiteri si spre mancarurile de succes din jurul salilor de jocuri americane. Pentru clientii pretentiosi, Chef Leon pregateste platouri cu fructe de mare, specialitati cu arome exotice si, cel mai nou element care defineste bucataria trickSHOT, carnea de vita maturata.



Nu te-ai fi asteptat niciodata sa gasesti intr-un mall din Bucuresti un restaurant care sa raspunda celor mai sofisticate cerinte, cu o discreta nota retro, perfect pentru un mic dejun delicios, un business lunch, o cina cu prietenii sau in familie, si, totodata, locatia perfecta pentru un teambuilding sau o iesire cu colegii de birou.

Mereu in cautare de preparate si concepte noi prin care vrem sa ne surprindem clientii, la sfarsitul lui 2016 am adus la trickSHOT concepul de vita maturata.

Piesele si steak-urile sunt maturate si asezonate in casa intre 14 - 28 zile iar datorita transformarilor din structura carnii, aceasta isi mareste capacitatea de hidratare si de retinere a apei si isi imbunatateste caracteristicile senzoriale: fragezime, suculenta, aroma.

Maturarea se realizeaza in mediu uscat, ceea ce inseamna pastrarea carcasei sau a partilor principale din carcasa agatate in carlige la un nivel al temperaturii cat mai aproape de inghet, pe o perioada de cateva saptamani.



Daca esti iubitor de carne, vei recunoaste rapid cele mai bune sortimente pentru care poti opta, si vei sti sa faci diferenta intre ele si sa le apreciezi proprietatile unice, pentru ca nu orice bucata de carne de vita este buna pentru gratar, de aceea trebuie sa stii ca vei gasi la trickSHOt piese si steak-uri cu gust unic care ti se topesc in gura: t-Bone Steak, Club Steak, Filet Steak (muschi de vita), Rib Eye Steak (antricot cu os), Kansas City Strip (vrabioara cu os).

Porterhouse (Contine o parte de vrabioara si o bucata din muschi, despartite de un os in forma de t si se gateste la gratar. Grasimea tine carnea frageda si ii da o aroma puternica.)

New York Strip Steak (vrabioara fara os)

Este o bucata de carne din regiunea salelor, in continuarea coastelor, ceea ce este foarte important de stiut pentru a-i intelege proprietatile. Aceasta zona este utilizata la minimum cat timp vita este in viata, tocmai de aceea este moale si putin grasa, avand o aroma intensa, apreciata de cunoscatori.

toate aceste piese provin dintr-o parte a animalului care nu este dezvoltata muscular. De aceea, toate sunt fragede si au un gust care nu se compara cu altul.

Pentru ca o friptura sa fie cu adevarat frageda, suculenta, desavarsita, carnea trebuie sa treaca printr-un proces de maturare, care are un rol important in imbunatatirea insusirilor carnii.

Daca te-am convins si vrei sa fii surprins, te asteptam la trickSHOt, in fiecare zi de la 10.00 – 02.00, in mall Promenada, etajul al doilea, la nr. de tel (+4) 0756 143 303 pe Facebook https://www.facebook.com/trickShotRo/ si pe Instagram https://www.instagram.com/trickshotpromenada/.