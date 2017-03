In noaptea de 25 spre 26 martie, cand Romania trece la ora oficiala de vara, 30 de trenuri vor stationa pana la schimbarea orei, iar 47 de garnituri isi vor modifica ora in parcurs, a anuntat sambata CFR Calatori, scrie News.ro.

Ceasurile vor fi date inainte cu o ora sambata noaptea, astfel ca ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar 26 martie va fi cea mai scurta zi din 2017.

”Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor”, precizeaza compania.

Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 03.00, care devine ora 04.00, isi vor continua mersul pana la statia de destinatie, iar in cazul cand orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare in intervalul orar 04.00 - 05.00, trenurile vor pleca in ordinea rangului, spun oficialii CFR Calatori.

”Avand in vedere ca si in tarile vecine trecerea la ora de vara se face in aceeasi zi de duminica, 26 martie 2017, intre statiile de frontiera cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, trenurile vor circula dupa graficele din mersul de tren in vigoare”, adauga acestia.

Compania recomanda calatorilor sa consulte paginile de facebook sau site-urile operatorilor de calatori pentru informatii actualizate despre trenurile inscrise in circulatie (compania nationala CFR Calatori si operatorii privati Regiotrans SRL Brasov, Interregional SRL, Transferoviar Calatori si Softrans SRL).

Sursa foto: Pixabay/Didgeman