Gigantul american Procter&Gamble are in Romania aproape 700 de angajati, in timp ce, la nivel european, 37 de romani lucreaza pe pozitii de conducere, a spus pentru wall-street.ro Elena Kudryashova, vicepresedinte Europa de Sud-Est P&G.

Cu un business de aproape 300 mil. euro la nivelul lui 2015, Procter&Gamble mai detine in Romania o fabrica de sampoane si balsamuri la Urlati, unde sunt produse brandurile Head&Shoulders, Pantene, Blendex, Shamtu si Rejoice. 90% din productie este exportata in 40 de tari, cele mai mari piete de desfacere fiind Turcia si Rusia. Fabrica are 260 de angajati si produce 65.000 de tone de sampon si balsam pe an. Investitiile realizate de companie de la deschiderea unitatii in 2010 depasesc 100 de milioane de dolari, aceasta fiind si cea mai buna fabrica a P&G din punct de vedere al calitatii din Europa.

Compania a vandut in 2014 fabrica de detergenti de la Timisoara grupului german Dalli, care produce marci private. Dupa finalizarea contractului, fabrica din a mai produs pentru P&G detergent de rufe pentru trei ani si detergent de vase pana in 2016. P&G producea la Timisoara detergenti pentru rufe sub bradurile Ariel, Tide si Bonux, dar si detergent de vase Fairy, pe care le livra atat pe plan local, cat si la export, in tarile din regiune.

Gigantul american mai detine pe plan local Centrul Regional de Servicii, deschis in 2005, care ofera servicii de achizitii tuturor sediilor P&G din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. Aici peste 160 de angajati intermediaza anual activitati care cumuleaza 40 de miliarde de dolari.

„Recrutam permanent tinere talente, le crestem printr-o combinatie de <<formare la locul de munca>> si un curriculum de dezvoltare a competentelor, si le promovam, consolidand astfel organizatia. In prezent, forta noastra de munca numara aproape 700 de angajati si, spre exemplu, doar in ultimele 12 luni am facut peste 100 de noi angajari si peste 35 de promovari. Femeile sunt foarte bine reprezentate la toate nivelurile; de exemplu, atat in totalul angajatilor, cat si in echipa noastra de conducere sunt peste 50% femei. (…) 37 de manageri romani lucreaza pe pozitii superioare, acoperind regiuni europene extinse si acest lucru le consolideaza loialitatea”, afirma Elena Kudryashova.

Potrivit acesteia, peste 50% din angajatii romani fac parte din generatia „millenials”.

„Aceasta este generatia care ne va oferi viitorii nostri lideri. Noi credem cu tarie ca oportunitatile de dezvoltare personala si de cariera pe care le oferim, alaturi de cultura diversa si incluziva a unei companii cu adevarat internationale, intr-un mediu de lucru complet flexibil, ii vor fascina”, spune Kudryashova.