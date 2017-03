Cu sediul in Alba Iulia, Romania, Supremia este lider pe piata de ingrediente alimentare si condimente din Romania fiind activa in Europa de Est si Vest, precum si Scandinavia. Cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de 52,1 mil. euro.

In urma achizitiei, echipa de management va ramane in cadrul companiei. In prezent, pentru Supremia lucreaza peste 300 de angajati.

Acordul este conditionat de aprobarea din partea Oficiului Concurentei, fiind asteptat in urmatoarele luni.

”Acest acord este un pas major pentru noi in special in Europa de Est si Supremia va deveni centrul nostru regional. Suntem angajati intr-o expansiune in Europa prin intermediul unei strategii de crestere in toate pietele majore si aceasta achizitie se potriveste perfect retelei de centre de servicii de pe continent”, afirma Laurent Weber, CEO Solina Group.

La randul sau, Levente Hugo Bara a precizat ca discutiile pentru vanzarea Supremia au demarat in urma cu un an.

„Am realizat de curand ca mentinerea unei astfel de directii de crestere ca actionar unic, este din ce in ce mai dificila si am decis acum un an gasirea partenerului potrivit pentru Supremia”, a spus omul de afaceri.

Fabrica de ingrediente alimentare a fost construita pe un teren de 50.000 de mp si este dotata cu o linie automatizata de dozare si ambalare pentru condimente si sosuri, laborator uzinal pentru probarea calitatii produselor, cea mai moderna moara criogenica din Sud-Estul Europei si un centru de cercetare-dezvoltare.