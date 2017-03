Grupul Roche, unul din pionerii industriei farmaceutice si de diagnostic, a delistat 13 produse pentru ca au ajuns sa nu mai fie sustenabile din punct de vedere comerical, la inceputul anului 2016. Paul Radu, market access and government affairs director at Roche Romania, a relatat pentru wall-street.ro care sunt consecintele taxei clawback, a noii metodologii de calcul a preturilor medicamentelor si a numarului mic de studii clinice din Romania.

Pana in septembrie 2010, Paul Radu a lucrat in sistemul de sanatate public si apoi a inceput o cariera in industria farmaceutica privata. Din 2010 si pana in prezent, Paul Radu a fost martor la o serie de schimbari din industria farmaceutica, care au dus oarecum spre disparitia unor medicamente.

“Cred ca si la ora actuala sistemul public duce o lipsa de specialisti pentru ceea ce inseamna politica medicamentului. Autoritatile ar trebui sa gaseasca mecanismele prin care sa reuseasca sa-si stabilizeze si sa creeze resurse umane care sa inteleaga si sa faca posibil o politica a medicamentului pe termen lung. De fapt, ce se intampla acum si toate crizele la care facem fata cu totii, in opinia mea, sunt consecinte a unei lipse de politica a medicamentului. Pur si simplu incercam de la un an la altul sa supravietuim”, a precizat Paul Radu, Roche.

Taxa clawback si reducerea preturilor medicamentelor cu 35 %

Pe de o parte, ministrul Sanatatii sustine ca noua metodologie de calcul a preturilor medicamentelor inovative care isi pierd patentul, reducerea preturilor cu 35%, reprezinta un beneficiu pentru pacienti, dar pe de alta parte poate avea un efect negativ asupra companiilor farmaceutice. Pe langa aceasta reducere de 35% mai exista si principiul de stabilire a celui mai mic pret la nivel european, dar si taxa clawback, care ultimul trimestru a reprezentat 19% din vanzari pentru Roche. In acest caz compania sustine ca nu poate sti din timp cum va evolua piata farmaceutica si ce medicamente se vor consuma mai mult in acel trimestru. Aceasta taxa este aplicata doar in industria farmaceutica.

Anumite produse ajung sa nu mai fie sustenabile din punct de vedere comercial si astfel Roche a delistat 13 produse la inceputul anului 2016.

“Situatia cea mai grava este ca nu dispar numai produsele inovative, dispar si genericele. Politica pretului minim si taxa clawback fac ca un produs sa nu mai fie sustenabil. Credem ca aceasta reducere de 35% obligatorie nu va face decat sa reduca si mai mult accesibilitatea pacientilor romani la anumite medicamente”, a explicat Paul Radu.

Una dintre solutiile sugerate de Roche ar fi producerea unor contracte comerciale confidentiale prin care companiile ar putea asigura preturi mai mici pacientilor romani din cadrul sistemului de asigurari de sanatate.

Studiile clinice sustinute de Roche

Paul Radu precizeaza ca studiile clinice pot fi noi oportunitati pentru pacientii romani aflati in stare grava, care nu au o alternativa terapeutica si aceste studii pot fi o sansa de supravieture. Roche sustine in prezent peste 40 de studii clinice in Romania.

“Studiile clinice au rolul lor. In Romania exista aceasta oportunitate, daca autoritatile ar intelege ca pacientii sunt informati si isi doresc sa participe si ca studiile reprezinta un acces la tehnologia de ultima ora", a afirmat Paul Radu.

Costurile tratamentelor in timpul studiilor sunt acoperite de companiile farmaceutice si totodata pacientii au acces la medici specialisti si cercetatori. Linia de tratament reprzinta progresia bolii, pentru inceput noile tratamente se administreaza pacientilor aflati in cea mai grava situatie de sanatate.

“Ne uitam in jurul nostru si vedem ca tari mai mici precum Bulgaria sau Ungaria au acceasi infuzie de capital in studiile clinice desi au populatiile mult mai mici", a spus cu parere de rau Paul Radu.

Potrivit Roche Romania, numarul mic de studii clinice sustinute este din cauza unor bariere administrative. Uneori dureaza prea mult pana un studiu primeste aprobare si astfel compania internationala care recruta pacienti isi alege pacienti din alte tari, neputand sa astepte atat de mult, mai ales ca pacientii care participa se afla intr-o stare grava in care timpul conteaza cel mai mult.

Barierele admistrative pentru noile medicamente

“Ceea ce ne afecteaza pe noi in Romania este ca, toate aceste produse noi care se dezvolta la nivelul companiei se lanseaza in lume, dar la ora actuala sunt foarte multe bariere de acces in Romania", a spus Paul Radu.

Un exemplu de bariera de acces poate fi blocarea pe piata a noului mix de medicamente descoperit de grupul farmaceutic elvetian destinat tratarii cancerului mamar, care poate prelungi viata bolnavelor.

“Din pacate noul mix pentru cancerul mamar, mix care aduce imbunatatiri foarte mari in ceea ce priveste starea de sanatate a pacientelor nu este disponibil in Romania pentru ca, unul din cele doua produse este disponibil, iar cel de-al doilea inca nu poate fi rambursat din cauza legislatiei care impune anumite restrictii. Noi facem toate demersurile, am transmis dosarul pentru a putea intra pe piata“, a explicat Paul Radu.

Roche sustine ca acest mix de medicamente este disponibil deja in Bulgaria, Turcia si Ungaria, insa legislatia de acces la noile medicamente din Romania pune mai mult accent pe costuri si nu pe beneficii. "Autoritatile judeca numai din prisma costurilor, daca e mai scump, nu introduce pe piata. In alte tari se ia in calcul dimesiunea beneficiilor si e clar ca, in momentul in care ai un beneficiu mai mare sunt si costuri aditionale. Beneficiul nu-l ia nimeni in considerare", a adaugat Paul Radu.

Grupul Roche incearca sa acopere noi arii terapeutice unde nu exista alternative sau unde este nevoie de imbunatatiri. Pentru medicamentele de inalta tehnologie, de la primele cercetari si pana la rezultatul final, dureaza 10-15 ani. Costul aferent pentru un ciclu complet pentru descoperirea unui nou medicament poate ajuge si la peste un miliard de franci elvetieni. La aceste procese iau parte sute de cercetatori car vin cu sute de idei dintre care raman doar cateva care merg mai departe. Pentru a verifica noul produs, companiile testeaza eficienta acestuia prin studii clinice.

Grupul Roche a inregistrat o crestere de 4% a vanzarilor globale in anul recent incheiat, pana la 50,6 miliarde franci elvetieni, la o rata de schimb constanta, iar pentru 2017 estimeaza o crestere a vanzarilor de pana la 5%. Roche Romania are doua divizii, de diagnostic si de farmaceutice, in care muncesc in jur de 180 de angajati, iar la nivel global compania avea peste 94.000 angajati in 2016.

Compania din Romania nu are facilitati de productie, insa are ca si molecule(medicamente) peste 25, iar ca si forme de prezentare sunt peste 50 de produse. Toate produsele din portofoliul Roche sunt medicamente inovative, o parte din ele care si-au pierdut patentul pot avea generice.

Punand accent pe inovare, in momentul in care produsul companiei devine matur si apar generice pe piata, de cele mai multe ori Roche vinde produsul catre companiile specializate in generice.

Roche este una dintre cele mai mari companii de biotehnologie la nivel mondial, iar in anul 2016 a investit aproape 10 miliarde de franci elvetieni in cercetarea si dezvoltarea de noi produse. La finalul lunii ianuarie a acestui an, 8 noi molecule erau in faze avansate de cercetare si dezvoltare, alaturi de alte 33 de indicatii suplimentare ale unor molecule existente, spre exemplu pentru tratamentul afectiunilor oncologice, boli neurologice, boli infectioase, hemofilie, boala Alzheimer si altele. In prezent, peste 10 molecule se afla in diferite stadii de cercetare.