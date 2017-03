Inainte de orice, apa trebuie sa fie potabila. Apa potabila este apa care, consumata direct sau folosita pentru prepararea diverselor produse alimentare, nu trebuie sa puna in pericol sanatatea consumatorilor. Criteriile de potabilitate sunt definite printr-un ansamblu de parametri organoleptici, fizico-chimici si microbiologici, toti reglementati prin lege in Romania. Vorbim despre aproximativ 55 de parametri si de conformarea la fiecare dintre acestia, in orice moment, fara exceptie, parametri care dau caracterul de apa potabila, buna pentru consum.

Potabilitatea apei din retelele publice ale oraselor intra in responsabilitatea furnizorului de apa. Fiecare oras ar trebui sa aiba statii de tratare a apei. Apa care iese din statiile de tratare este obligatoriu sa indeplineasca toate criteriile de potabilitate (enuntate mai sus) pentru a putea fi livrata clientilor casnici.

Problemele pot aparea pe fondul faptului ca apa poate ajunge la robinetul consumatorului dupa ce trece prin conducte de multe ori extrem de vechi, ruginite, uneori din materiale necorespunzatoare, astfel incat apa, chiar daca iese potabila din statiile de tratare, se poate „imbogati“ cu plumb, rugina si sedimente pe parcurs. in plus, in vederea protectiei microbiologice, apa de retea se clorineaza constant.

Toti acesti factori pot altera semnificativ caracteristicile organoleptice si, uneori, si fizico-chimice ale apei de la robinet. Nu e o regula, dar, dupa cum stim cu totii, se intampla sa ne trezim uneori acasa cu apa cu un aspect sau gust alterat din motivele enumerate mai sus. Un sistem POU (point of use), un filtru combi de sediment/carbune activ conectate direct la retea sau chiar consumul de apa imbuteliata in sistem watercooler rezolva toate aceste inconveniente, in functie de nevoi sau de preferinte.