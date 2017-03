Centrul medical Columna estimeaza pentru anul acesta o crestere de 40% a cifrei de afaceri fata de anul 2016, cand a fost 2,5 milioane euro. Sub conducerea Nicoletei Zamfir, Columna a devenit in 5 ani de la infiintare unul dintre cele mai mari centre specializate in reproducere umana asistatata (RUA) din Romania. Vezi in continuare cate persoane apeleaza lunar la serviciile oferite de Columna si care sunt costurile acestora.

Columna Medical Center a fost infiintat la jumatatea anului 2011, la initiativa unei echipe de medici cu experienta in domeniul reproducerii umane asistate si endocrinologie. Ideea de afacere a fost sustinuta de un investitor care a crezut in nevoia unui astfel de centru in Romania.

“Am simtit provocarea de a face fata unei oportunitati, aceea de a conduce un centru medical privat, pornind cu o echipa de aproximativ 30 de oameni in 2011 si ajungand astazi la o echipa de peste 80 de membri”, a mentionat Nicoleta Zamfir, CEO Columna Medical Center.

Pentru 2017, centrul are planificate investitii de peste 200.000 de euro in echipamente noi, training-uri pentru personal si atragerea de noi medici. In acelasi timp, centrul medical are propriile programe sociale si medicale, acestea fiind concepute pentru a veni in sprijinul cuplurilor care se confrunta cu infertilitatea. Programe precum:

- Fertihelp, un program dedicat cuplurilor cu venituri mici, prin care acestea beneficiaza de o reducere de 50% a costului procedurii FIV

- Fertistim, singurul program din Romania de stimulare naturala a fertilitatii prin nutritie, acupunctura si Qi Gong

- OncoFertiHelp, prin care clinica ofera pacientilor oncologici posibilitatea de a-si prezerva fertilitatea, inaintea inceperii tratamentului bolii neoplazice.

“In cursul anului 2016 am efectuat peste 1.000 proceduri de reproducere umana asistata, jumatate din acestea reprezentand fertilizari in vitro si peste 400 de inseminari intrauterine. Ne dorim ca, prin intermediul programelor pe care le desfasuram, sa oferim practic fiecarui cuplu afectat de infertilitate posibilitatea sa acceseze serviciile noastre, incercand in masura posibilului sa gasim in continuu solutii legate de preturile procedurilor, astfel incat bugetul sa nu mai reprezinte o bariera intre problema si solutie”, a spus CEO-ul centrului Columna pentru wall-street.ro.

Numarul pacientilor de la deschidere si pana acum s-a triplat, astfel ca, daca in 2012 erau aproximativ 400 de pacienti pe luna, in cursul anului 2016 media lunara a fost de 1.200 de pacienti.

In 2016, din totalul celor aproximativ 500 de paciente care au realizat fertilizari in vitro in cadrul centrului Columna, aproximativ 70% au varste de pana in 37 de ani, iar 20% se incadreaza in categoria de varsta 38-40 de ani. Rata de succes a procedurilor FIV, pe categorii de varsta, a fost de 43,68% pentru pacientele cu varsta pana in 37 de ani si de 36,54% pentru cele de cu varsta intre 38-40 de ani.

In ultimii patru ani de activitate, s-au nascut peste 400 de copii ca urmare a procedurilor efectuate in cadrul Columna Medical Center.

Cum sprijina Ministerul Sanatatii pacientii centrului Columna

Serviciile Columna nu sunt decontate de catre CNAS, insa prin „Subprogramul FIV-ET”, Ministerul Sanatatii deconteaza o parte din pretul procedurii. Anul trecut, 70 de cupluri s-au inscris si au beneficiat de aceasta decontare.

Costurile serviciilor de reproducere umana asistata incep de la 1.000 lei si pot ajunge pana la 2.900 euro, costul unei proceduri complete de FIV/ICSI. Preturile procedurilor de fertilizare in vitro variaza de la 1.400 euro pana la 2.900 euro, nefiind incluse analizele medicale si medicatia.

“Sfatul meu in general catre toate cuplurile este sa nu mai amane momentul conceperii unui copil si sa se adreseze unui specialist in reproducere umana asistata in momentul in care realizeaza ca, dupa un an de incercari de a obtine o sarcina pe cale naturala, acest lucru nu se intampla”, a recomandat Nicoleta.