Natalia Gelshtein-Kiss il inlocuieste pe Adrian Pascu, promovat recent vicepresedinte comercial Danone Rusia, divizia lactate. Natalia va raporta catre Paolo Maria Tafuri, director general Danone pentru regiunea Europa Centrala si de Est.

Natalia Gelshtein-Kiss are o vasta experienta pe diverse pozitii in cadrul companiei Danone, in care activeaza din 2003. In ultimul an a ocupat simultan pozitiile de director al City Unit Moscova, un nou model operational de business, transversal, integrativ, pentru zone urbane mari, si director regional de vanzari pentru Moscova, iar anterior a fost director de vanzari in Ucraina si Republica Ceha pentru o perioada de sapte ani.

Danone Romania a inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de 484 milioane lei. Fabrica Danone din Bucuresti a produs local primele iaurturi in 1999.