Producatorul de vinuri Avincis, detinut de familia Stoica, isi propune sa intre in acest an pe noi piete, pe lista aflandu-se tari precum Canada, SUA sau Olanda. Ponderea exporturilor este in prezent de 15-20%, a precizat Andreea Micu, proprietar al companiei, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Anul trecut business-ul Avincis a depasit patru milioane de lei, avans raportat la o crestere a productiei pana la 200.000 de sticle.

“Anul acesta vom continua cu lucrarile pentru plantarea de noi hectare. Avem in plan 3 hectare, un hectar de Feteasca Neagra si doua de Negru de Dragasani. In aceasta primavara vom planta aceste soiuri, au durat trei ani pregatirea terenurilor. Vom continua lucrarile de modernizare ale cramei, un proiect in care am investit alte cateva zeci de mii de euro. Ne preocupam de extinderea retelei de vanzari atat in Bucuresti cat si in tara, dar si in afara tarii. La nivel national avem 700 de puncte de vanzare”, spune Andreea Micu.

Ponderea exporturilor este in prezent de 15-20%, cele mai mari piete de desfacere fiind Japonia, Marea Britanie si Belgia. Producatorul isi propune sa intre in Olanda, Canada si SUA, insa nu vede o ctrestere a ponderii exporturilor peste 40% in urmatorii ani.

“Consumatorii din Japonia sunt preocupati de calitate si foarte atenti atunci cand consuma un vin mai ales de unul din zona noastra. Si ei sunt interesati de soiuri de nisa, de soiuri autohtone. In ultima vreme am remarcat dorinta romanilor de a redescoperi soiurile autohtone de vin sau pentru cupajele care se bazeaza pe aceste soiuri autohtone”, a explicat Andreea Micu.