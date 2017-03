Valorea totala a investitiei pentru dezvoltarea fabricii de masini de spalat rufe este 471 de milioane de lei (107 mil. euro). Compania-mama, Arçelik, va reinvesti 70 milioane de euro din profitul companiei din ultimii ani pentru construirea noii fabrici.

“Aceasta noua investitie ne va permite sa transformam Romania intr-un hub de productie pentru intreaga Europa”, spune Hakan Bulgurlu, CEO Arcelik.

Pana in 2024 fabrica va ajunge sa numere 480 de angajati. “Aditional crearii de noi locuri de munca, intr-o regiune cu una din cele mai mari rate de somaj din Romania, aceasta investitie va contribui la imbunatatirea calitatii vietii la nivel local, prin dezvoltarea profesionala a fortei de lucru, dar si atragerea unor noi investitori in zona”, a declarat Nihat Bayiz, director general Arctic.

Noua fabrica de masini de spalat rufe Arctic va fi prima unitate de productie din grupul Arçelik construita conform standardelor conceptului digital de Industrie 4.0. Astfel, conceptul de fabrica 4.0 va presupune introducerea Sistemelor Cyber Physical, care includ utilaje inteligente (dispozitive, utilaje, flote si retele inter-conectate), sisteme de analiza (care imbina puterea sistemelor de analiza fizica, algoritmii predictivi, automatizarea si expertiza avansata).

“Noua fabrica va integra tehnologii de ultima ora, precum comunicarea wireless a liniilor de productie cu cele din alte tari parte din grupul Arçelik, dar si utilaje inteligente”, a adaugat Nihat Bayız.

Cel mai important proiect recent este investitia de 24 de milioane de euro realizata in 2013 pentru extinderea capacitatii de productie a fabricii din Gaesti, transformand-o in cea mai mare fabrica de frigidere din Europa continentala. Nivelul total al investitiilor a depasit 130 de milioane de euro.

Arctic are peste 3.000 angajati si o cifra de afaceri in 2015 de 1,6 miliarde de lei. In prezent, 82% din productia totala Arctic este exportata in peste 80 de tari.

Arçelik este prezent in 135 de tari si gestioneaza 11 branduri (Arçelik, Beko, Grundig, Dawlance, Defy, Arctic, Blomberg, Elektrabregenz, Leisure, Flavel and Altus), avand birouri de vanzari si marketing in 31 tari. In prezent, grupul Arçelik are aproximativ 30.000 de angajati la nivel global si 18 unitati de productie in Turcia, Rusia, Romania, China, Africa de Sud, Thailanda si Pakistan.In 2015, Arçelik a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 5,2 miliarde de dolari, cea mai mare cifra de afaceri din istoria companiei. Vanzarile internationale reprezinta aproximativ 60% din cifra de afaceri a companiei.