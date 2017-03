Linia nou construita are o lungime de 1,89 km si doua statii de metrou: statia Laminorului si statia Straulesti. Proiectul porneste de la statia existenta Parc Bazilescu, data in exploatare in anul 2011, si continua catre statia Laminorului, urmata de statia Straulesti. Legatura dintre statii se realizeaza printr-un tunel pe fiecare fir de circulatie.

In cadrul proiectului de investitii Magistrala 4. Racordul 2, se regaseste si sectiunea “Depoul si Parcarea Straulesti (Park and Ride)”. Lungimea totala a sectiunii este de 2,1 km.

(Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, "premiat" de Metrorex)

Valoarea totala reactualizata conform deviz general este de 1.115 mil. lei.

Circulatia se va desfasura cu trenuri IVA (vechile garnituri folosite de Metrorex), la un interval de 8 minute.

(Statia de metrou Laminorului)

Potrivit oficialilor Metrorex, prin punerea in functiune a Magistralei 4 de metrou, se realizeaza: facilitarea legaturii intre sectorul 1 Bucurestii Noi, zona Parc Bazilescu (PS Zarea) – Straulesti si centrul orasului.

Statia de metrou Laminorului este amplasata in cartierul Straulesti din Bucuresti, la intersectia bulevardelor Laminorului si Bucurestii Noi, o zona putin dezvoltata in prezent dar despre care oficialii Metrorex spune ca „are un potential ridicat de dezvoltare”.

Statia este prevazuta cu 4 accesuri dotate cu scari fixe, escalatoare si lifturi.

Statia de metrou Straulesti este o statie de capat si totodata este prima statie de metrou ce va intra in alcatuirea primului nod intermodal de transport urban al Municipiului Bucuresti (metrou, transport public suprateran, transport auto personal).

( Una dintre garniturile de trenuri IVA, care vor circula pe Magistrala 4)

Amplasamentul statiei de metrou se afla in cartierul Straulesti din Municipiul Bucuresti. Statia de metrou este situata in sectorul 1, pe bulevardul Bucurestii Noi, la intersectia cu strada Constantin Godeanu.

„Statia Straulesti si Park and Ride-ul vor ajuta la fluidizarea transportului de suprafata preluat din localitatile invecinate (Mogosoaia, Buftea), unde se constata o crestere semnificativa a populatiei”, mentioneaza oficialii Metrorex.

Sursa foto: Adrian Conete