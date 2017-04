Anuntul a sosit dupa ce grupul japonez a anuntat la inceputul saptamanii ca va lua un credit bancar de 7,4 miliarde de euro pentru a finanta achizitia, conform Reuters. Producatorul japonez de bere a anuntat oficial, pe data de 13 decembrie 2016, ca a ajuns la un acord cu SABMiller pentru preluarea a cinci marci de bere din tari est-europene, intr-o tranzactie evaluata la 7,8 miliarde de dolari (circa 7,3 miliarde euro), potrivit Reuters, scrie News.ro.

Printre marcile preluate se numara Ursus din Romania, Pilsner Urquell din Cehia, Tyskie si Lech din Polonia si Dreher din Ungaria. Acestea au fost scoase la vanzare dupa ce grupul belgian AB InBev a cumparat producatorul britanic de bere SABMiller. Aprobarea din partea Comisiei Europene a achizitiei SABMiller de catre AB InBev a fost conditionata de angajamentul AB InBev de a vinde operatiunile din centrul si estul Europei.

La inceputul lunii martie, Comisia Europeana a anuntat faptul ca si-a dat acordul pentru vanzarea acestor operatiuni catre Asahi. Noua companie va functiona sub numele de Asahi Breweries Europe Ltd si va raporta direct companiei Asahi Group Holdings Ltd din Tokyo. Sediul regional va fi situat in Praga.

„Ultimele 24 luni au reprezentat o perioada de transformare pentru compania noastra. In octombrie 2016, Asahi a finalizat achizitia fostelor operatiuni ale SABMiller din Italia, Olanda si Marea Britanie, care a inclus in principal marcile Peroni, Grolsch si Meantime, iar acum am adaugat la acest portofoliu si operatiunile SABMiller din Europa Centrala. Prin aceasta tranzactie, sunt mandru sa spun ca Asahi a facut echipa cu un producator de bere de talie mondiala, cu branduri de top precum Tyskie, Lech, Timisoreana, Dreher, Ursus si Saris, si, bineinteles (...) Pilsner Urquell“, a declarat reprezentantul Asahi Group Holdings, Ryoichi Kitagawa.

Ursus Breweries, compania care va intra in posesia Asahi, detine unitati de producere a berii la Timisoara, Buzau, Brasov si o unitate de productie de capacitate mica la Cluj. Totodata, grupul a achizitionat in 2009, prin Ursus Breweries, producatorul Bere Azuga.

Sursa foto: Rfischia | Dreamstime.com