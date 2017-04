La data deschiderii procedurii insolventei, Hidrolectrica avea 11 contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice la preturi considerate paguboase pentru societate si care nu puteau fi incetate de companie din cauza clauzelor dezavantajoase, potrivit News.ro.

Hidroelectrica s-a aflat in insolventa din 20 iunie 2012 pana in 21 iunie 2016, insa in doua faze, pentru ca in perioada iunie 2013 – februarie 2014 a iesit din procedura judiciara.

Pana la prima inchidere a procedurii insolventei, in iunie 2013, administratorul judiciar a denuntat toate contractele dezavantajoase pentru Hidroelectrica, inclusiv contractele cu traderii de energie, si ra renegociat 487 de contracte in care Hidroelectrica era parte.

In 2016, Hidroelectrica a inregistrat un profit brut de 1,5 miliarde lei, nivel record si cel mai mare profit anuntat pana acum de o companie romaneasca pentru 2016, castigul fiind mai mare cu 200-300 milioane lei fata de anul anterior.

Spre comparatie, producatorul de energie a avut in 2012, anul in care a intrat prima data in insolventa, pierderi de 508 milioane lei.

