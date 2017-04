Conducerea Grupului Feroviar Roman (GFR) a decis, in urma negocierii cu sindicatul pe tema contractului colectiv de munca, sa acorde o marire de salariu angajatilor cu venituri mici, majorare "care nu pune in pericol stabilitatea companiei", precum si alte beneficii.

"In negocierea cu sindicatul pe noul Contract Colectiv de Munca, s-a gasit o solutie de crestere salariala fara a pune in pericol stabilitatea companiei. Salariul mediu brut in GFR este acum 3.800 de lei, insemnand o crestere cu 12% fata de salariul mediu din vechiul acord. De mentionat ca beneficiarii cresterilor de venituri sunt in special functiile care aveau un nivel mai redus de salarizare: astfel spus, cresc in special salariile mici, iar in acest moment, la GFR din peste 2.800 de oameni, mai sunt doar 40 de angajati care au salariu minim pe economie", se arata intr-un comunicat al companiei private de transport feroviar.

De asemenea, in urma discutiilor cu sindicatul, au fost introduse criterii care dau posibilitatea salariatilor de a avea cresteri de venituri in functie de performanta.

"Dezbaterea publica care se poarta chiar in aceste saptamani, vizand situatia din industria feroviara, este o dezbatere incorecta, pentru ca desparte in mod nesanatos economic necesitatea cresterilor salariale, de stabilitatea si performanta companiilor, mai ales in sectorul de stat. In plus, nu se spune ca intr-o industrie afectata masiv de lipsa investitiilor absolut necesare pentru intretinerea infrastructurii feroviare, este o minune aproape ca operatorii de transport supravietuiesc, in concurenta acerba cu transportul rutier", precizeaza reprezentantii companiei.

Sursa foto: Shutterstock.com