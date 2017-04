“Am o experienta de management indelungata in Romania, timp in care am preluat fraiele unor companii aflate in momente cheie si le-am deschis noi drumuri, iar acum primesc misiunea deloc usoara de a consolida o companie puternica”, declara Giampaolo Manzonetto, director general Lactalis Romania, Albalact si Parmalat.

Giampaolo si-a inceput activitatea de management in echipa Parmalat Rusia in 1998, iar din 2003 a continuat in Romania, unde a devenit director general al Parmalat in 2007. In 2014, Giampaolo a preluat conducerea Lactalis Romania, LaDorna si Parmalat.

Giampaolo Manzonetto are 45 de ani si este licentiat in Economie si Afaceri la Universitatea din Parma.

De asemenea, Irina Mandoiu, director comercial Albalact, preia functia de director general adjunct al Albalact si va conduce activitatea companiei sub directa coordonare a lui Giampaolo Manzonetto. Irina lucreaza in echipa Albalact din 2005, pornind de la pozitia de trade marketing manager.

Irina are 42 de ani si este licentiata in Biologie cu specializarea in Protectia Mediului, la Facultatea de Stiinte a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.

Albalact are o traditie de peste 40 de ani in industria romaneasca si detine pozitia de lider al pietei locale de lactate. In septembrie 2016, Albalact a intrat in Grupul Lactalis - cea mai mare companie de produse lactate din lume. Lactalis este prezenta, azi, in 83 de tari de pe toate continentele si gestioneaza un portofoliu cu brand-uri internationale renumite, dar si cu brand-uri locale importante.