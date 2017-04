Cooperativa lansata de Carrefour se afla la mai putin de 30 de km de Bucuresti, in comuna Varasti, judetul Giurgiu, si insumeaza 60 de hectare de teren (din care 15 hectare de solarii), cu o productie anuala de 5.000 de tone de legume: rosii, salata, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varza, telina, ceapa, usturoi, marar, patrunjel, leustean, spanac, loboda, leurda, urzici, ridichi, ceapa verde, usturoi verde, stevie. Cooperativa Agricola Carrefour Varasti are 5 membri fondatori: Carrefour si 4 producatori locali. Cooperativa aduna legumele de la 80 de familii de agricultori din zona Varasti.

“Eu cred ca Romania este o tara cu o calitate superioara a terenurilor si asta se poate observa usor la fructe si legume. Au gust. Asta am observat pe propria piele atunci cand am venit in Romania. Am vrut sa gust o rosie autentica si am fost suprins de gustul sau extraordinar. Vrem sa limitam cat mai mult importurile prin acest tip de initiativa. Ne dorim pentru clientii nostri sa aiba acces la produse romanesti si sa limitam pe cat posibil importurile. In Franta, Belgia exista o filiera de calitate, poate fi un tip de dezvoltare pentru agricultura romaneasca”, a povestit Jean-Baptiste Dernoncourt.

Carrefour a construit in Varasti si un depozit de 300 mp. De aici, legumele sunt transportate la depozitul central si apoi distribuite catre cele 290 de magazine ale Carrefour.

„Una dintre cele mai mari provocari pentru agricultorii romani in acest moment este lipsa logisticii, a organizarii si a unei piete de desfacere care sa preia productia in proportie de 100%. Cooperativa ne permite sa ne concentram pe recolta, productivitate si pe calitatea produselor, adica pe ce stim noi sa facem mai bine. Imi doresc ca exemplul nostru sa fie urmat si de alti producatori din alte zone ale tarii”, spune Costel Buturuga, membru fondator al Cooperativei Agricole Carrefour Varasti.

Cu peste 10.100 de magazine in 34 de tari, grupul Carrefour este al doilea retailer mondial si numarul unu in Europa. In Romania, grupul Carrefour numara 290 de magazine dintre care 32 hipermarketuri 'Carrefour', 129 supermarketuri 'Market', 44 magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate 'Contact', un magazin online si 74 de magazine Billa.