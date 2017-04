The Art of Engagement, 11 aprilie 2017, Hotel InterContinental, Sala Ronda, Bucuresti

Pe 11 aprilie 2017, la Hotel InterContinental din Bucuresti, Revista HR Manager organizeaza o noua editie a conferintei The Art of Engagement, la care sunt asteptati aproximativ 100 de manageri HR. Un eveniment unic care examineaza perspective si cercetari recente efectuate de organizatii si profesionisti HR de top. Conferinta le ofera organizatiilor posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi "bune practici" pentru implicarea angajatilor si de a evita capcanele din piata competitiva de astazi.

Intr-o era caracterizata de o mai mare transparenta organizationala, mobilitatea fortei de munca, precum si deficitul de competente, retentie si implicare a angajatilor au aparut ca probleme de top, atat pentru business leaders, cat si pentru profesionistii HR. Insa implicarea angajatilor e, in cele din urma, nu doar o arta, ci si un efort "top down," de sus in jos. Stim cu totii ca doar initiativele de engagement nu sunt suficiente pentru a genera schimbarea necesara sustinerii unui angajament real si unei retentii crescute.

Cum ii implicam deci pe angajati in succesul organizatiei? Cum ii ajutam sa devina mai atasati de o activitate care genereaza succes si energizeaza echipe, dar care a devenit un cliseu corporatist?

Conferinta The Art Of Engagement isi propune sa raspunda acestor intrebari, dar, de asemenea, sa si conduca comunitatea de business si HR spre momentul in care va reusi sa masoare efectiv si sa recunoasca impactul pe care employee engagementul il are asupra businessului.

Iata principalele teme pe care le vom aborda anul acesta:

- Young generations have their own attitude towards work. How does “Engagement" sounds in their language?

Speaker: Madi Radulescu, Director of Business Development, Central and Eastern Europe, Persona Global, Inc si Managing Partner, MMM CONSULTING INT'L;

- 7 Myths of Engaged Employees



Speaker: Doru Dima, Dr. psih., CEO, Great People Inside Romania;

- Noua lume a beneficiilor extra-salariale in Romania

Speaker: Stelian Bogza, Commercial Director & Co- Founder, BenefitOnline.ro;

7 pasi pentru a crea o cultura a wellbeing-ului in organizatia ta

Speaker: Monica Oltean, Marketing & Sales Manager – Max Relax & Wellington

Prezentarile vor fi urmate de un panel de discutii libere, in care invitatii, directori HR, vor discuta pe tema “Engagement: corporate cliche?!” si vor raspunde la urmatoarele intrebari:

Care au fost programele de engagement cu cel mai puternic impact, derulate in organizatiile lor, de la momentul patrunderii acestui concept in viata companiei si pana in prezent?

In ce masura un program de engagement returneaza indicatori cuantificabili si nu doar observatii empirice?

Cat e substanta si cat e forma intr-un program de engagement eficient?