Retailerul francez Auchan va deschide pana la finalul acestui an 15 magazine de proximitate in cadrul statiilor Petrom, sub marca MyAuchan.

„Aceasta initiativa este un pas inainte pentru implementarea Strategiei Actualizate 2021+ a OMV Petrom, care pune accent pe cresterea ofertei si pe imbunatatirea experientei clientilor. Consumatorul modern este mereu in viteza si vrem sa ne adaptam acestei tendinte. Astfel, vom oferi clientilor statiilor Petrom oportunitatea de a-si face cumparaturile de zi cu zi, odata cu alimentarea cu carburant, economisind astfel timp. Asocierea celor doua branduri nu este intamplatoare pentru ca atat Petrom, cat si Auchan ofera clientilor aceeasi promisiune a preturilor accesibile”, a declarat Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom.

Magazinele MyAuchan din statiile Petrom vor avea in oferta inclusiv marcile proprii Auchan. In functie de suprafata statiei, pe rafturi se vor gasi pana la 4.500 de produse, inclusiv carne proaspata, fructe si legume, dar si cosmetice, produse pentru bebelusi si accesorii auto.

Primul magazin de acest tip va fi inaugurat in luna mai.

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximativ 64 milioane bep in 2016. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW si un parc eolian de 45 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pietele din Romania si tarile invecinate prin intermediul a 783 benzinarii, la sfarsitul lui 2016, sub doua branduri, OMV si Petrom.

OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom, statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64%, Fondul Proprietatea detine 12,57%, iar 15,78% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.

OMV Petrom a revenit pe profit anul trecut, cu un rezultat net atribuibil actionarilor de 1,04 miliarde lei, fata de pierderea de 676 milioane lei din 2015, in contextul unui management strict al costurilor, dar si a scaderii investitiilor. Conducerea companiei propune in acest context un dividend brut de 0,015 lei/ actiune.

Auchan Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri, cu 280.000 m2 suprafata neta de vanzare, cu circa 10.000 de angajati, cu o cifra de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de euro in 2016.