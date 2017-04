Pizza Hut Delivery anunta noua strategie de dezvoltare a businessului in Romania, prin lansarea programului de extindere in sistem de franciza. Astfel, compania isi propune sa deschida noi locatii in marile orase din tara si sa ajunga la un numar de peste 30 de unitati, in urmatorii 3 ani.

Costul de achizitie a unei francize Pizza Hut Delivery este de 25.100 euro, iar costul mediu pentru deshiderea unei locatii este de aproximativ 200.000 de euro, in functie de suprafata locatiei si localizare. Aceasta suma include taxa de franciza, costurile operationale (echipamentele, flota) si de amenajare a unui punct Pizza Hut Delivery, conform standardelor internationale. Durata minima a unui contract este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire.

„Programul nostru se va desfasura etapizat, pe parcursul a 2-3 luni, timp in care ne vom ocupa de certificarea noului partener in sistemul international de francizare si totodata oferirea de consultanta pentru amenajarea si deschiderea noii locatii, activitati pe care le putem demara si in paralel”, a spus Dan Ilie, director executiv Pizza Hut Delivery Romania.

Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un nou francizat pentru achizitionarea licentei, se numara detinerea sau inchirierea unui spatiu ce trebuie sa ocupe intre 100 si 150 metri patrati, sa urmeze o perioada de opt saptamani de training specializat, respectarea numarului de salariati, ce trebuie sa fie cuprins intre 20 si 25 de persoane, dar si capitalul disponibil.

„Obiectivele noastre vizeaza extinderea retelei de locatii din Romania si deschiderea de unitati in alte orase importante din tara, punand bazele unui program sustenabil pe termen lung, prin intermediul caruia ne dorim sa initiem colaborari mutual benefice, cu parteneri de incredere”, a mentionat Mark Hilton, franchise business consultant Pizza Hut Delivery.

Dezvoltatorii interesati de colaborarea in sistem de franciza cu Pizza Hut Delivery vor beneficia de asistenta personalizata din partea echipei de specialisti a companiei, traininguri tematice, acces la platformele de evaluare si audit folosite la nivel international, precum si consultanta pentru activitatile de marketing.

Pizza Hut Delivery este una dintre cele mai dezvoltate retele de livrari la domiciliu din Romania, avand in total un numar de 12 unitati, dintre care 8 in Bucuresti. In acest moment exista si o locatie francizata, Pizza Hut Delivery Obor, un proiect pilot ce sta la baza demararii actualului program de francizare la nivel national.

Compania a intrat pe piata romaneasca in decembrie 2007, odata cu deschiderea primei locatii in zona Vitan din Bucuresti, printr-un contract de masterfranciza acordat companiei American Restaurant System. Pizza Hut Delivery este subsidiara a Yum! Brands, Inc., cea mai mare companie de lanturi de restaurante si unul dintre cei mai mari angajatori la nivel mondial.