Cu o experienta de peste 30 de ani in industria vinului, Dan Muntean a lansat recent o noua casa de vinuri pe piata din Romania – Domeniul Muntean. Pornita, pentru inceput, ca un importator de vinuri, afacerea va “inghiti” o investitie totala de peste 2,5 milioane de euro, omul de afaceri avand in plan si achizitia unei crame din Dealu Mare pentru a produce efectiv vinuri sub acest brand.

“Nu am fost si nici nu cred ca voi fi un antreprenor de tipul <<hai sa punem niste bani si sa facem mai multi>>. Imi place sa creez si bani, insa imi place sa creez si vinuri, este o industrie foarte frumoasa in care intra multi, insa foarte putini ies. Nu este mare diferenta intre ce fac acum si ce faceam inainte, doar ca acum o fac pe pielea mea. Trebuie sa faci diferenta intre ce iti place sa faci mai mult: la final de luna sa primesti un cec si sa stai linistit sau sa faci ceva care iti poarta numele si nu pre ate lasa sa dormi noaptea. Satisfactiile sunt mai mari cred atunci cand ai business-ul tau. Si la Halewood satisfactiile au fost mari, insa aveam fratele cel mare in spate, care ajuta ori de cate ori era greu. Acum trebuie sa fim mult mai atenti unde pasim”, a spus Dan Muntean, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Noua companie importa deja o selectie de vinuri de la case cunoscute din Franta, Germania, Spania, Italia, Chile si Noua Zeelanda, fiind comercializate in HoReCa si in retail. In acest an, va fi finalizata si achizitia unei crame in regiunea Dealu Mare si a unei suprafete de circa 70 de hectare de vita de vie.

“Mi-am dorit sa am via mea si sa fac ce vreau cu ea fara sa intreb pe altii. Strugurii sunt versartili, se pot face multe lucruri, pentru ca inotam intr-o mare de vin trebuie sa fii deosebit si sa ai un produs cu individualitate”, a mai spus Muntean.