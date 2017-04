Cofetaria Armand este o companie romaneasca atipica: s-a lansat in timpul crizei (2010), a supravietuit anilor cu putere de cumparare redusa vanzand produse premium, importa materie prima din tarile UE si realizeaza produse finite pentru consumatorii romani.

Doar in 2016 au realizat incasari de cca 1 milion de euro, insa planurile de expansiune din 2017 sunt ambitioase, deci se asteapta la o crestere pe masura.

De unde au inceput si unde sunt in prezent



In prezent echipa Laboratorului Armand a depasit 50 de angajati, au 4 cofetarii in Bucuresti (Armeneasca, Mosilor, Jolie Ville si Popesti-Leordeni) si un magazin online (primul de acest fel din Romania).

Insa afacerea depaseste granitele capitalei, livreaza produse in 24 de judete din tara. Mai mult decat atat, sunt in curs de a deschide cea de-a doua cofetarie in sistem de franciza in Bucuresti si au in pregatire alte 3 francize in principalele orase ale tarii.

Cum de au reusit?



Pe langa ingredientele de cea mai buna calitate si foarte multe teste inainte de a lansa noi produse, au contat foarte mult magazinul online accesibil 24/7, livrarea gratuita in Bucuresti (comenzi de 100+ lei) si degustarea gratuita pentru orice produs.

”Pentru ca am lansat afacerea in anii de criza, intreaga noastra echipa a muncit foarte mult pentru a castiga fidelitatea fiecarui client – fie ca a fost vorba despre consumatorii care apreciaza ciocolata autentica belgiana si produse la standardele din strainatate, companii care doreau produse de nivelul brand-ului lor pentru evenimente oficiale, aniversari interne sau cadouri de sarbatori, dar si organizatori de evenimente care aveau nevoie de o alternativa pentru clientii pretentiosi, precum si locatiile HoReCa in cazul carora criza adusese o presiune suplimentara pe atragerea clientilor prin produse de calitate superioara.” (Miruna Stoiu, Director Creativ Armand)

Cadouri delicioase pentru sarbatorile zilei



In aceasta perioada deja pregatesc comenzile pentru produsele traditionale de Paste si pachetele cadou tematice. Comenzile vin chiar si din strainatate, romanii de pretutindeni comanda in aceasta perioada surprize delicioase pentru cei de acasa.

Incurajati de succesul editiilor limitate lansate pentru Ziua indragostitilor si 1 Martie, ne povestesc despre doua noi sortimente de tort cu iz floral – numai potrivite pentru primavara, dar si alte surprize pe care le vor impartasi clientilor in zilele urmatoare pe retele de socializare (Facebook, Instagram, Pinterest).

foto prima pagina: Africa Studio, Shutterstock